De geschiedenis en cultuur van oer-Hollandse sporten als korfbal en handbal

Handbal is typisch zo’n sport die iedereen vroeger weleens heeft gespeeld op de basis- of middelbare school. Voor de meeste mensen houdt het hierbij op, maar wist je dat handbal bijvoorbeeld ook op de Olympische Spelen beoefend wordt?

De geschiedenis van korfbal en handbal

Handbal is ouder dan je misschien denkt, een simpele versie van dit spel werd namelijk al door de Grieken beschreven. In de middeleeuwen waren vergelijkbare sporten ook populair, met name in Engeland en Frankrijk. De moderne versie van handbal komt volgens de korfbal en handbal geschiedenis Duitsland, de regels zijn voor het eerst vastgesteld door een Berlijnse gymnastiekleraar.

Handbal was in eerste instantie bedoeld voor meisjes, je kon als man ook niet meedoen. Aangezien voetbal voor mannen was en tennis te duur was, leek het de Berlijnse turn raad een goed idee om hier een exclusieve vrouwen sport van te maken.

Een plek waar je in ieder geval niet bang hoeft te zijn om buitengesloten te worden is het online casino, hier is iedereen altijd welkom. Voor je naar een online casino gaat wil je natuurlijk wel weten of het een betrouwbare partij is. Bezoek de site om recensies te lezen van de beste casino’s in Nederland. Bij sommige online casino’s kan je zelfs gokken op handbal!

Wat is het verschil tussen handbal en korfbal?

Volgens onze expert Ceylin Meulenberg is korfbal eigenlijk de Nederlandse versie van handbal. Bij handbal wordt er gespeeld met een net en een kleine bal waarmee spelers proberen te scoren. Bij korfbal is de bal groter, en is er een mand waar je de bal in gooit om te scoren. De cultuur van handbal lijkt verder erg op die van korfbal. Korfbal werd ook bedacht door een gymdocent, namelijk de Amsterdamse Nico Broekhuysen. Wat uniek is aan korfbal is dat dit een van de weinige oer-Hollandse sporten is waarbij de teams niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn, het is dus gemengd.

Korfbal is niet alleen in Nederland populair, het werd in 1910 geïntroduceerd in Suriname. Na de jaren 80’s was er niet veel aandacht meer voor de sport, tot in 2017 de Surinaamse Korfbal Vereniging werd opgericht. Het nationale team van Suriname werd zelfs vierde tijdens het wereldkampioenschap korfbal in 2019. Wist je dat korfbal tegenwoordig in meer dan 55 landen gespeeld wordt?

In België is er ook veel liefde voor de sport, Nederland en België staan vaak tegenover elkaar in de finale voor het Europees kampioenschap. Het EK en WK korfbal is om het jaar en dit is, naast de Olympische Spelen, het hoogst haalbare niveau. Korfbalvereniging PKC uit Papendrecht is op papier de beste club ter wereld, zij zijn namelijk wel 7 keer Europees kampioen geworden.

Waar kan je nog korfballen tegenwoordig?

Korfbal is niet bepaald de populairste sport, maar gelukkig zijn er nog verenigingen die wedstrijden en lessen organiseren. Korfbal kan interessant zijn als je een teamsport wil doen met bijvoorbeeld je broer of zus, aangezien de teams gemengd zijn. We raden je aan hiervoor te zoeken naar een korfbalclub bij jou in de buurt.

Korfbal kan zowel binnen als buiten plaatsvinden, je hebt dus voor beide de juiste sportkleding nodig. Verder is er eigenlijk niet veel wat je nodig hebt voor deze sport. Wel doe je er goed aan degelijke schoenen te dragen. Daarnaast zijn standaard sportartikelen zoals een sporttas, waterfles en sportsokken altijd handig. Als je de smaak te pakken hebt, kan je zelfs korfbalpalen kopen, bijvoorbeeld voor in de tuin.

Als je echter niet het huis uit wilt om een spelletje te spelen, kan je altijd terecht bij een online casino. Als je op zoek bent naar de beste plekken om te spelen, hebben wij een aanrader. De lijsten op casino reviews door onlinecasinosbe.com site staan vol met vertrouwbare casino’s die ook vaak bonussen uitreiken aan nieuwe klanten.

Niet alle online casino’s zijn veilig, het is daarom altijd verstandig zelf goed onderzoek te doen. Doorgaans ben je op zoek naar een casino dat in bezit is van een certificaat van een kansspellen autoriteit, bijvoorbeeld de Nederlandse KSA. Geen zorgen, er zijn genoeg uitstekende aanbieders in Nederland. De casino’s op dergelijke lijsten worden geselecteerd door casino experts. Zij gaan op zoek naar online casino’s met de beste betalingen, promoties en klantenservice.