Zakelijk leasen: relevant of niet?

Ondernemers doen het steeds vaker: een elektrisch auto zakelijk leasen. Je rijdt dan een auto, bestelwagen, vrachtwagen of een bus zonder aanschafkosten die je meteen moet neerleggen. Daarnaast kom je ook nog eens in aanmerking voor een paar fiscale voordelen die wellicht interessant kunnen zijn. Is zakelijk leasen dan zo relevant of toch niet?

Leasen

Als je zakelijk least dan wordt de auto door iemand anders gefinancierd. Eeen bank, en leasemaatschappij of en autobedrijf neemt dan de kosten voor die auto op zich. Dat kan het volledige aankoopbedrag zijn of een deel daarvan en de auto zelf wordt dan als onderpand gebruikt. Jij hebt een soort lening en betaalt iedere maand een vast bedrag over een afgesproken periode. Een soort hypotheek, maar dan op je auto.

Kosten

De kosten bestaan altijd uit aflossing en een rente. Lease je operationeel, dus voor een bepaalde periode, dan betaal je zelf voor het gebruik, wegenbelasting, onderhoud en verzekeringen. Lease je financial, dus wordt het voertuig uiteindelijk van jou, dan heb je deze kosten meer zelf in de hand. De kosten worden dan bekeken aan de hand van de looptijd van je contract, de net genoemde kosten en het aantal gereden kilometers per jaar.

Bijbetaling

Lease je zakelijk, maar ga je privé rijden met de auto? Dan betaal je een bijtelling aan de fiscus voor alle privé gereden kilometers. Dit geldt als je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met de auto. Dit percentage wordt altijd vermenigvuldigt met de cataloguswaarde van de auto, dit wordt bij je inkomen geteld en daar betaal je vervolgens belasting over.

Wanneer leasen

Belangrijk om te realiseren is dat niet iedere ondernemer kan leasen. Er moet wel aan een aantal punten worden voldaan. Zo moet het bedrijf in het handelsregister staan ingeschreven, moet de bestuurder in bezit zijn van een Nederlands rijbewijs en minimaal 18 jaar zijn, moet je een jaarrekening kunnen laten zien en moet de kredietacceptatie goed zijn voor de leasemaatschappij. Dit laatste is belangrijk, omdat je dan risico’s uitsluit als je niet meer zou kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die leasen met zich meebrengt.

Relevant

Maar is zakelijk leasen dan echt zo relevant, of toch niet? Een voordeel is dat je per maand precies weet wat je kwijt bent aan de auto. Daarbij kun je profiteren van een aantal fiscale voordelen zoals de btw terugvragen, rente aftrekken en de brandstofkosten opvoeren. Een nadeel is dat je aan een contract vast zit voor een lange tijd. Je moet daarom van tevoren bepalen of je dit kan betalen maandelijks of niet. Een ander nadeel is dat er door het leasecontract altijd een schuld op je balans staat, die je niet snel kwijtraakt. Toch kan het wel relevant zijn om te kiezen voor zakelijk leasen. De voordelen wegen vaak zwaarder dan de nadelen.