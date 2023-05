De perfecte bedrijfsovername: een goede voorbereiding is essentieel

Bedrijfsovernames komen regelmatig voor. Er is bijvoorbeeld de eventuele overname van voetbalclub Manchester United. Het verkopen van een bedrijf kan een uitdagend en tijdrovend proces zijn, vooral voor bedrijfseigenaren die hier geen ervaring mee hebben. Een goede voorbereiding is essentieel om de verkoop soepel te laten verlopen en om de beste prijs te bekomen. In dit artikel vind je een toelichting over de voorbereiding op een bedrijfsovername en het optimaliseren van de bedrijfswaarde.

Financiële en juridische voorbereiding op een bedrijfsovername

Het hebben van een goede financiële administratie en het beschikken over up-to-date documentatie is cruciaal voor het succes van een bedrijfsovername. Potentiële overnemers zullen nauwkeurige en betrouwbare informatie willen krijgen met betrekking tot de financiële prestaties en de juridische status van het bedrijf. Daarom dient men over goede financiële overzichten te beschikken. Ook alle belastingaangiften van de afgelopen jaren moeten kunnen worden voorgelegd, net als alle overeenkomsten. Denk bij dit laatste aan leverancierscontracten, arbeidsovereenkomsten en huurcontracten. Langdurige, gunstige overeenkomsten maken het overnemen van een bedrijf interessant. Ook documentatie omtrent intellectueel eigendom is essentieel.

Optimaliseren van de bedrijfswaarde

Voordat men een bedrijf op de markt brengt, zal men ook nog kijken hoe men de waarde van het bedrijf kan maximaliseren. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden gedaan. Het focussen op de winstgevendheid, het versterken van een vast klantenbestand en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen zijn hier voorbeelden van. Over het algemeen zal men trachten de omzet te verhogen en de kosten te verlagen, terwijl er tegelijkertijd een focus komt te liggen op het verhogen van de vaste inkomsten. Houd er rekening met dat niet alle waardebepalers even goed te beïnvloeden zijn. Andere relevante waardebepalers zijn onder meer de marktpositie, de merkbekendheid, het concurrentievoordeel en het groeipotentieel.

Voorbereiden op due diligence

Due diligence is een cruciaal onderdeel van het overnameproces, waarbij potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om het bedrijf grondig te onderzoeken. Tijdens dit proces zullen kopers de financiële, juridische en operationele aspecten van het bedrijf beoordelen om eventuele risico's en kansen te identificeren. Het is belangrijk om hier goed op voorbereid te zijn. Dit doet men door alle informatie en documentatie te verzamelen en een beveiligde dataroom te organiseren. Hierin zit alle informatie over het bedrijf. Eerlijk zijn en indien nodig samenwerken met experts is eveneens essentieel.

Beschikken over een goede strategie

Niet altijd verloopt een overname goed, zoals de moeilijkheden bij de overname van Activision Blizzard dit bewijzen. Het beschikken over een goed doordachte strategie is van cruciaal belang en helpt veel problemen te voorkomen. Een exitstrategie helpt bij het bepalen van de doelen en verwachtingen met betrekking tot de verkoop van het bedrijf, zoals de gewenste verkoopprijs, de timing en de overdrachtsvoorwaarden. Het maakt het ook eenvoudiger om potentiële kopers te identificeren en om de meest geschikte overnamepartij te selecteren. Het kan ook voorzien in een geleidelijke overgang, waarbij de oprichter bijvoorbeeld nog enige tijd aan de slag blijft en op de loonlijst komt te staan. Dit kan de transitie vereenvoudigen.