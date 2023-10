Waarom doen mijn website bezoekers niets?

De meeste bezoekers van zakelijke websites doen niks. Met een beetje geluk zal 1% van de bezoekers wel converteren: een aanvraag, een contact of een bestelling. Waarom is dit conversiepercentage zo laag???

Dit komt omdat de meeste MKB-websites behoorlijke conversie lekken vertonen, zelfs in een tijd waarin internet voor de meeste branches het belangrijkste kanaal is om leads en klanten te werven.

Een gemiddelde website voor kleine en middelgrote bedrijven heeft meestal een conversiepercentage dat varieert van ongeveer 0,1% tot 1,0%. Dit betekent dat ongeveer 99% van de bezoekers de website verlaat zonder de gewenste actie te ondernemen.

Vaak ontbreekt het MKB-bedrijven aan een effectieve aanpak voor het verhogen van conversies (https://marcobouman.com/conversie-optimalisatie)!

De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste websites van kleine en middelgrote bedrijven niet voldoende zijn geoptimaliseerd en dus 'conversielekken' vertonen.

Een website die wel geoptimaliseerd is en minder lekken heeft, is aanzienlijk beter in staat om succesvol aanvragen, leads en klanten aan te trekken.

Het Streven naar Meer Uit Je Bezoekers Halen

Conversie optimalisatie betekent niets minder dan streven naar het verkrijgen van meer waarde uit je bezoekers. Dit heeft niets te maken met het simpelweg genereren van meer bezoekers, maar draait om het vergroten van het aantal aanvragen en bestellingen vanuit hetzelfde aantal bezoekers.

Hier liggen immense kansen voor het MKB, aangezien veel winkels en websites van MKB-ondernemingen hier nog te weinig aandacht aan hebben besteed.

Hoe kun je als MKB'er je Conversie Verhogen?

Dit artikel zal deze vraag beantwoorden. De tips die hier gepresenteerd worden, zijn gebaseerd op een schat aan bedrijfscases die in de afgelopen 15 jaar zijn behandeld door Marco Bouman. Hier schuilt aanzienlijke ervaring in. Profiteer hiervan, maak je website of webshop onweerstaanbaar en boek resultaat zonder dat je meteen het aantal bezoekers hoeft te verhogen!

Ontwikkel de ideale strategie

Conversie-optimalisatie begint met het vaststellen van de perfecte online marketingstrategie, oftewel de blauwdruk voor jouw website of webwinkel.

De belangrijkste ingrediënten van een online strategie (https://marcobouman.com/online-marketing-strategie) draaien om: je doelgroep, aanbod, unieke verkooppunten en positionering. Creëer een positie waar bezoekers niet omheen kunnen.

Gebruik USP’s

Positionering omvat ook het inzetten van USP's. Met unieke verkoopargumenten. Bezoekers zijn hier gevoelig voor en willen weten waar je voor staat.

In veel conversie optimalisatieprojecten die ik met MKB'ers heb uitgevoerd, zijn deze USP's keurig in de kop van de website verwerkt, direct zichtbaar op elke pagina. Kortom, kleurrijk presenteren: USP's.

Schrijf wervende webteksten

Een vitaal onderdeel van conversie optimalisatie zijn de teksten. Wie is de afzender van deze teksten? Spreek je de doelgroep aan met 'jij' en 'je' in plaats van 'u'? Ook van belang is waar de teksten over gaan.

Worden er gaten of boormachines verkocht (het benadrukken van het resultaat wordt hoger gewaardeerd dan het benoemen van de oplossing)? En sluiten de teksten aan bij de lezer, worden er dilemma's behandeld waar zij mee kampen? Overredende webteksten fungeren als een magneet.

Verhalen vertellen (storytelling)

Naast de kortere USP's is het van groot belang om deze kleur (van de USP's en onderscheidende kenmerken) te integreren in de teksten.

Dit geldt voor de homepageteksten, product- en dienstbeschrijvingen en alle andere teksten. Hiermee transformeer je niet slechts een proces of lijst van specificaties, maar verkoop je met ieder woord.

Trek kwalitatieve bezoekers aan

Het verrassende is dat conversie niet alleen door de website zelf wordt beïnvloed (positionering, ontwerp, snelheid, teksten, enz.), maar ook door de herkomst van de bezoekers.

Met meer dan 13 jaar ervaring weet ik dat organisch verkeer vaak (bijna altijd) van hoge kwaliteit is: het leidt tot langere sessieduur en een lager bouncepercentage. Investeer in organisch verkeer (SEO) om je conversieratio te verhogen. Dit in tegenstelling tot affiliatiemarketing, dat de conversie juist kan verlagen.

Leg een stevige basis

Veel MKB-websites en -shops zijn nog traag, onvoldoende geoptimaliseerd voor mobiel (wat jaar na jaar toeneemt) en lijken vaak op online folders.

Soms zijn ze overladen met teksten en navigatie, wat bezoekers bemoeilijkt bij het vinden van wat ze zoeken. Het hebben van een solide basis houdt in dat bezoekers niet snel vertrekken om een van deze redenen.

Minimaliseer conversie drempels

Naast het creëren van een uitstekende eerste indruk, is het essentieel om mogelijke obstakels voor conversie (drempels) effectief aan te pakken.

Hieronder staan enkele veelvoorkomende conversie-obstakels:

Buitensporig Lange Teksten: Online lezen is vaak oppervlakkiger. Wanneer teksten te lang zijn, verliezen mensen sneller hun interesse. Het toepassen van witruimte kan hierbij helpen.

Snelle Laadtijden: Een veelvoorkomende bron van frustratie. Het oplossen van dit probleem heeft ook positieve effecten op organische zoekresultaten, aangezien een snelle website beter scoort in zoekmachines.

Overmatig Commercieel: Wees voorzichtig met het gebruik van pop-ups en automatische berichten, aangezien deze bezoekers kunnen afschrikken.

Onverzorgd Ontwerp: Bij het nastreven van conversie optimalisatie is het van belang dat bezoekers niet afhaken door een inconsistente, slecht uitgevoerde vormgeving.

Transparantie: Veel bezoekers hechten waarde aan het weten wie er achter een website zit. Als deze informatie ontoereikend is, kan dit een reden zijn voor bezoekers om af te haken.

Actualiteit: Wanneer je gegevens gebruikt, is het van belang om deze up-to-date te houden om relevant te blijven.

Verplichte Velden: Het verhogen van conversies betekent dat je het reageren zo makkelijk mogelijk moet maken. Te lange formulieren of verplichte velden kunnen echter drempels vormen voor potentiële interactie.

De bovengenoemde zeven essentiële tips voor conversie optimalisatie bij het MKB zijn besproken. Maar er zijn er nog veel meer. Iedere situatie (zo werk ik) is uniek. Voor elke website of webshop gelden andere aandachtspunten.

Het in kaart brengen van al deze conversiegerelateerde aspecten is het startpunt als het gaat om conversie optimalisatie.

Behoefte aan ondersteuning bij conversie optimalisatie?

Ben jij ook geïnteresseerd in conversie optimalisatie? Kijk dan eens op de website van Marco Bouman (https://marcobouman.com/), hij is online groei consultant voor het MKB sinds 2007. Op zijn website vind je ruim 150 inspiratie artikelen.