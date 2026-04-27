Wat je handen en nagels verraden over je lever

gezondheid
door Pieter Immerzeel
maandag, 27 april 2026 om 19:09
Veranderingen aan handen en nagels kunnen een vroeg signaal zijn van leverproblemen, blijkt uit medisch onderzoek dat deze uiterlijke kenmerken koppelt aan chronische leverziekten. Artsen wijzen op vier waarschuwingssignalen die relatief vaak voorkomen bij een ontregelde leverfunctie.
Het eerste is roodheid of jeuk van de handpalmen. Die klachten kunnen duiden op ophoping van afvalstoffen in het bloed. Een tweede signaal zijn afwijkingen aan de nagels, zoals broosheid, duidelijke verkleuring of een bolle vorm. Zulke nagelveranderingen worden in onderzoeken vaker gezien bij patiënten met levercirrose of andere chronische leveraandoeningen.
Daarnaast noemen specialisten zwelling van handen en vingers als mogelijk gevolg van vochtophoping door een slecht werkende lever. Ten slotte kunnen kleine bloeduitstortingen of spinvormige bloedvaatjes op de handen wijzen op een verstoorde bloedstolling, een bekend gevolg van gevorderde leverziekte.
Volgens artsen is het belangrijk deze tekenen in samenhang te beoordelen. Eén symptoom op zichzelf is meestal geen bewijs voor leverschade, maar wie meerdere verschijnselen opmerkt, krijgt het advies medische beoordeling niet uit te stellen. Vroege herkenning maakt behandeling vaak beter mogelijk.

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?
Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?
Van kanker tot hartproblemen: wat zeggen je nagels over je gezondheid?Van kanker tot hartproblemen: wat zeggen je nagels over je gezondheid?
BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

