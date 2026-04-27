Veranderingen aan handen en nagels
kunnen een vroeg signaal zijn van leverproblemen, blijkt uit medisch onderzoek dat deze uiterlijke kenmerken koppelt aan chronische leverziekten. Artsen wijzen op vier waarschuwingssignalen die relatief vaak voorkomen bij een ontregelde leverfunctie.
Het eerste is roodheid of jeuk v
an de handpalmen. Die klachten kunnen duiden op ophoping van afvalstoffen in het bloed. Een tweede signaal zijn afwijkingen aan de nagels, zoals broosheid, duidelijke verkleuring of een bolle vorm. Zulke nagelveranderingen worden in onderzoeken vaker gezien bij patiënten met levercirrose
of andere chronische leveraandoeningen.
Daarnaast noemen specialisten zwelling van handen en vingers als mogelijk gevolg van vochtophoping door een slecht werkende lever
. Ten slotte kunnen kleine bloeduitstortingen of spinvormige bloedvaatjes op de handen wijzen op een verstoorde bloedstolling, een bekend gevolg van gevorderde leverziekte.
Volgens artsen is het belangrijk deze tekenen in samenhang te beoordelen. Eén symptoom op zichzelf is meestal geen bewijs voor leverschade, maar wie meerdere verschijnselen opmerkt, krijgt het advies medische beoordeling niet uit te stellen. Vroege herkenning maakt behandeling vaak beter mogelijk.