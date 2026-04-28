Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

Wie zijn boodschappen inslaat bij een Turkse supermarkt , merkt al snel dat vooral groente en fruit een stuk prettiger geprijsd zijn dan bij de bekende Nederlandse ketens. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Volgens retailexpert Paul Moers hebben Turkse supermarkten gewoonweg lagere kosten. “Ze zitten bijvoorbeeld vaak in goedkopere panden, waardoor ze minder huur hoeven te betalen. En er werken vaak familieleden in de winkel, waardoor ze de loonkosten relatief laag houden”, legt Moers uit aan Radar

Daarnaast investeren ze minder in logistiek, marketing en IT, vergeleken met grote spelers zoals Albert Heijn of Jumbo. Turkse supermarkten opereren doorgaans zelfstandig en zijn geen onderdeel van een landelijke keten, waardoor ze niet de noodzaak voelen om op nationale schaal reclame te maken. “En omdat ze de kosten laag houden, kunnen ze genoegen nemen met een stuk minder marge”, aldus Moers.

Kromme komkommers

Een ander interessant punt is dat de kwaliteitsnormen bij Turkse supermarkten vaak wat flexibeler zijn. “Bij de Albert Heijn en de Jumbo zul je bijvoorbeeld niet snel kromme komkommers tegenkomen. De Turkse supermarkt kiest hier soms juist voor, omdat ze goedkoper ingekocht kunnen worden”, zegt Moers. “En er is natuurlijk ook niks mis met kromme komkommers.”

Als consument heb je er minder moeite mee om iets te kopen dat niet perfect is, als het prijskaartje er leuk uitziet. Moers wijst ook op het biologische aanbod, of beter gezegd, het gebrek daaraan. “Bij een Turkse supermarkt kom je dit niet of nauwelijks tegen, terwijl bijvoorbeeld Jumbo richting 10 procent biologisch aanbod wil. En aan biologische producten hangt een prijskaartje”, legt hij uit.

Als je echt zo goedkoop mogelijk boodschappen wilt doen, dan is de Turkse supermarkt zeker een goede optie. Maar vergeet ook niet de markt, aanbiedingsfolders, diepvriesproducten en mogelijk een uitstapje over de grens.