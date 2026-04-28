Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

Politiek
door Dirk Kruin
dinsdag, 28 april 2026 om 13:26
Ze stemden op Trump uit woede, verlangen naar verandering of gewoon omdat iedereen in hun omgeving het deed – maar nu willen sommige MAGA-kiezers er ineens uit stappen. De eerste georganiseerde 'ondersteuningsgroepen' voor spijtige Trump-stemmers duiken op, met billboards langs snelwegen die fluisteren: "You are not alone" en "Welcome home". Want weggaan uit MAGA blijkt geen simpele politieke switch, maar bijna een identiteitsbreuk.
De breuklijn loopt vaak door het eigen leven. Het moment waarop een geliefde wordt geraakt door harde migratiepolitiek, een baan verloren gaat door tarieven, of wanneer de president zich laat afbeelden als een soort Messias – dát is voor sommigen de grens. Polls laten zien dat Trump’s populariteit keldert en dat een groeiende minderheid openlijk spijt bekent van haar stem in 2024, al zal lang niet iedereen dat tegen vrienden of familie durven zeggen.
Een ex-MAGA-activist probeert met zijn organisatie “Leaving MAGA” nu precies die twijfel te vangen en om te zetten in een nieuw soort gemeenschap. Ironisch genoeg is er weer een beweging nodig om uit de beweging te ontsnappen. De vraag is alleen: breekt hier echt iets open in Trumps achterban, of is dit vooral een luidruchtige minderheid in een nog altijd trouwe cultus?
In november weten we meer

Lees ook

Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de DemocratenTrumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten
Trump dreigt de pausTrump dreigt de paus
Hoe tevreden zijn Amerikanen met Donald Trump?Hoe tevreden zijn Amerikanen met Donald Trump?
BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

Wat je handen en nagels verraden over je lever

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

