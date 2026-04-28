Drinken we alcohol omdat we ons down voelen of worden we down van alcohol? Een nieuwe studie komt met een verrassend antwoord

Wie zich emotioneel stabiel voelt, grijpt minder snel naar de fles. En een beter mentaal welzijn hangt niet alleen samen met minder alcoholgebruik, het heeft ook een voorspellende waarde: werk aan je gemoedstoestand en je drinkgedrag volgt vanzelf.

De relatie tussen psyche en alcohol houdt wetenschappers al decennia bezig. Gaan mensen meer drinken omdat ze zich slecht voelen of voelen ze zich juist slechter door alcohol? Tot nu toe bleef het antwoord onduidelijk, mede doordat veel onderzoek zich richtte op zware drinkers in klinische settings. Daardoor ontbrak inzicht in hoe dit mechanisme werkt bij ‘gewone’ mensen.

Het team rond onderzoeker Henriette Markwart van University Medicine Greifswald koos daarom een andere aanpak. Zij volgden 816 volwassenen gedurende een jaar. De deelnemers, die allemaal af en toe alcohol dronken, werden vier keer bevraagd over hun drinkgedrag en emotionele toestand.

De uitkomst is opvallend helder: wie zich mentaal beter voelt, drinkt later minder. Andersom werd geen bewijs gevonden. Alcoholgebruik bleek geen betrouwbare voorspeller voor latere stemming. “Het is eenrichtingsverkeer,” concluderen de onderzoekers. Emotionele stabiliteit fungeert als een soort buffer tegen toenemend drankgebruik.

Zelfs al steeg de gemiddelde alcoholconsumptie in de groep licht gedurende het jaar, die toename bleef duidelijk kleiner bij deelnemers met een goed mentaal welzijn. Psychische veerkracht lijkt daarmee een beschermende factor.

Kansen voor de gezondheidszorg

Dat inzicht biedt kansen voor de gezondheidszorg. In plaats van alleen te focussen op het verminderen van alcoholgebruik, zouden artsen ook meer aandacht kunnen besteden aan het versterken van de mentale gezondheid. Dat zou indirect kunnen leiden tot gezondere leefgewoonten.

De studie kent beperkingen: deelnemers rapporteerden hun eigen gedrag, wat tot onderschatting kan leiden en zware drinkers waren niet vertegenwoordigd. Toch geven de resultaten een belangrijk signaal af: wie beter in zijn vel zit, drinkt minder. En dat maakt mentale gezondheid niet alleen een doel op zich, maar ook een sleutel tot een gezondere levensstijl.