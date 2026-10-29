7 veelvoorkomende fouten bij due diligence die bedrijfsovernames kunnen vertragen

Een bedrijfsovername die langer duurt dan gepland, komt zelden door de onderhandelingen zelf. Meestal zit de vertraging in de due diligence-fase, waar kopers ontdekken dat documentatie ontbreekt, cijfers niet aansluiten, of niemand precies weet wie welk contract heeft getekend.

Deze fouten zijn hardnekkig, maar wel te voorkomen. Dit artikel loopt de zeven fouten langs die het vaakst voor vertraging zorgen, en laat zien hoe een goed voorbereid overnametraject daar in de praktijk mee omgaat.

Waarom Due Diligence Vaker Vertraging Oplevert Dan Verwacht

Due diligence wordt vaak gezien als een formaliteit, iets wat je snel afvinkt voordat de koopovereenkomst wordt getekend. In de praktijk is het precies andersom: slecht voorbereide bedrijfsopvolgingen bedreigen het voortbestaan van 30% van de familiebedrijven, zo blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland . Dat cijfer gaat niet over grote beursgenoteerde deals, maar juist over het MKB, waar due diligence nog vaak als overbodige kostenpost wordt gezien.

De gevolgen zijn merkbaar in de doorlooptijd. Een koper die halverwege het traject ontdekt dat financiële stukken ontbreken of niet kloppen, stelt vrijwel altijd aanvullende vragen. Elke onvolledige set documenten betekent een nieuwe ronde van verzoeken, en elke ronde kost weken die niemand had ingepland.

De 7 Meest Voorkomende Fouten Tijdens Due Diligence

1. Onvolledige Financiële Documentatie

Jaarrekeningen die niet aansluiten op interne rapportages, of ontbrekende toelichtingen bij afwijkende posten, zijn de meest voorkomende reden waarom een koper extra vragen stelt. Een koper verwacht meerdere jaren aan cijfers, inclusief een heldere verklaring voor opvallende schommelingen, niet alleen een samenvattend overzicht.

2. Geen Zicht Op Juridische Eigendomsstructuren

Onduidelijkheid over wie precies eigenaar is van aandelen, intellectueel eigendom of vastgoed binnen de bedrijfsstructuur komt vaker voor dan verwacht, vooral bij bedrijven die door de jaren heen zijn gegroeid via meerdere entiteiten. Dit soort vragen vertraagt een traject aanzienlijk, omdat juristen eerst moeten uitzoeken wat er feitelijk is vastgelegd.

3. Documenten Verspreid Over Meerdere Systemen

Wanneer contracten in een mailbox staan, financiële stukken op een lokale schijf en personeelsdossiers in een ander systeem, kost het simpelweg tijd om alles bij elkaar te krijgen. Dit lijkt een administratief detail, maar in de praktijk is dit een van de grootste tijdverslindende factoren in een overnametraject.

4. Onderschatting Van Culturele En HR-Risico's

Arbeidscontracten die niet zijn bijgewerkt, onduidelijke afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden, of een hoog personeelsverloop dat niet wordt toegelicht, leiden vaak tot aanvullende vragen van de kopende partij. Een koper wil weten of het team intact blijft na de overname, en een onvolledig antwoord daarop levert vrijwel altijd vertraging op.

5. Gebrekkige IT- En Cybersecurity Due Diligence

Een IT-landschap dat niet goed in kaart is gebracht, of een gebrek aan documentatie over databeveiliging, wordt steeds vaker een struikelblok. Kopers willen weten welke systemen worden overgenomen, hoe die zijn beveiligd, en of er eerdere incidenten zijn geweest die nog niet volledig zijn afgehandeld.

6. Te Laat Beginnen Met Voorbereiden

Veel verkopende partijen starten pas met het verzamelen van documentatie zodra een koper daarom vraagt. Dat kost onnodig veel tijd, zeker wanneer blijkt dat bepaalde stukken eerst nog moeten worden opgesteld of geactualiseerd voordat ze gedeeld kunnen worden.

7. Geen Duidelijke Toegangscontrole Voor Externe Partijen

Zodra meerdere adviseurs, accountants en potentiële kopers tegelijk toegang nodig hebben tot dezelfde documenten, ontstaat er al snel verwarring over wie wat mag zien. Zonder een duidelijke structuur hiervoor verliest een verkopend bedrijf het overzicht, en dat leidt bijna altijd tot herhaalde vragen en onnodige vertraging.

Hoe Een Goed Ingerichte Dataroom Deze Vertraging Voorkomt

De meeste van deze zeven fouten hebben één ding gemeen: ze ontstaan doordat documentatie niet gestructureerd en centraal beschikbaar is op het moment dat een koper erom vraagt. Een digitale dataroom lost dat probleem direct op, door alle relevante stukken op één plek te verzamelen, met rechten die precies aansluiten op de rol van elke partij.

Voordat een traject van start gaat, is het de moeite waard om te vergelijken bij aanbieders van online datarooms , zodat de juiste structuur en rechtenbeheer al staan voordat de eerste koper toegang krijgt. Een verkeerd gekozen platform, of een traject dat alsnog via e-mail wordt afgehandeld, leidt tot precies dezelfde vertraging die een dataroom juist zou moeten voorkomen.

Checklist Om Vertraging Tijdens Due Diligence Te Beperken

Een aantal concrete stappen helpt om de bovenstaande fouten in de praktijk te vermijden:

Verzamel financiële stukken over meerdere jaren, inclusief toelichting op afwijkende cijfers, ruim voordat een koper erom vraagt

Breng eigendomsstructuren, aandelenverhoudingen en IE-rechten in kaart voordat het traject van start gaat

Centraliseer alle documentatie in één omgeving met heldere rechten per partij

Actualiseer arbeidscontracten en HR-documentatie, en bereid een toelichting voor op personeelsverloop

Laat IT-systemen en databeveiliging vooraf documenteren, inclusief eventuele eerdere incidenten

Begin met de voorbereiding zodra een verkoop serieus wordt overwogen, niet pas zodra een koper zich meldt

Een Soepel Overnametraject Begint Bij Voorbereiding

De zeven fouten in dit artikel hebben weinig te maken met de waarde van het bedrijf zelf, en alles met hoe goed de informatie erover is georganiseerd. Een koper die snel en volledig antwoord krijgt op zijn vragen, heeft weinig reden om het traject te vertragen.

Verkopende partijen die deze voorbereiding serieus nemen, merken dat due diligence verandert van een hindernis in een formaliteit. Dat verschil wordt niet gemaakt tijdens de onderhandelingen, maar in de weken daarvoor, met documentatie die al op orde is voordat de eerste vraag wordt gesteld.