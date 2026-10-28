Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

Je opent ’s ochtends de gordijnen en ziet druppels op het raam. Onderaan het glas ligt een nat randje. De verwarming hoger zetten lijkt een logische oplossing. Toch begint de juiste aanpak ergens anders: kijk eerst waar het vocht zit. Condens aan de binnenkant vraagt namelijk om een andere reactie dan een waas aan de buitenkant of tussen de glasplaten.

Kijk eerst aan welke kant het raam nat is

Condens ontstaat wanneer vochtige lucht voldoende afkoelt tegen een koud oppervlak. De waterdamp slaat dan neer als kleine druppeltjes. Bij ramen kan dat op drie verschillende plekken gebeuren.

Aan de binnenkant: de combinatie van vocht in huis en een koud glasoppervlak zorgt voor condens. Kijk naar de ventilatie, de vochtproductie en de temperatuur.

Aan de buitenkant: dit kan juist voorkomen bij goed isolerend glas. Er ontsnapt weinig warmte naar buiten, waardoor de buitenste ruit koud blijft. Deze condens is doorgaans onschadelijk en verdwijnt wanneer de omstandigheden veranderen.

Tussen de glasplaten: dit wijst op een probleem met de afdichting van het isolatieglas. Laat een glaszetter beoordelen wat nodig is; extra ventileren in de woonkamer verhelpt dit niet.milieucentraal+1

Met een doekje kun je controleren of het vocht aan de binnenkant zit. Blijft de waas zichtbaar, controleer dan — alleen als dat veilig kan — de buitenzijde.

Alleen even luchten is niet genoeg

Veel mensen zetten na het opstaan kort een raam open en sluiten daarna alles weer. Dat helpt om snel vochtige lucht kwijt te raken, maar vervangt geen voortdurende luchtverversing.

Het RIVM maakt daarom onderscheid tussen ventileren en luchten. Ventileren betekent dat er dag en nacht verse buitenlucht binnenkomt en gebruikte binnenlucht wordt afgevoerd. Luchten is een extra maatregel: bijvoorbeeld tien tot vijftien minuten ramen en deuren wijd tegen elkaar openzetten na het koken, douchen of een bezoek met veel mensen.

Laat daarvoor de ventilatievoorzieningen hun werk doen. Houd ventilatieroosters open en laat mechanische ventilatie aanstaan. Bij een systeem met mechanische afzuiging moet er ook voldoende verse lucht kunnen binnenkomen. Volg bij balansventilatie de gebruiksaanwijzing van het systeem.

Pak het vocht aan waar het ontstaat

Een deel van het vocht komt simpelweg voort uit het dagelijks leven. Douchen, koken en de was drogen brengen vocht in huis. Juist op die momenten is extra afvoer belangrijk. Milieu Centraal adviseert daarom om tijdens het koken en douchen extra te ventileren en was bij voorkeur buiten te drogen. Moet die binnen drogen, zorg dan voor goede ventilatie in die ruimte.

Praktisch betekent dat:

Zet de ventilatie tijdens het douchen op een hogere stand.

Gebruik tijdens het koken de afzuiging en houd waar mogelijk de deksels op de pannen.

Droog was niet in een afgesloten kamer zonder voldoende luchtverversing.

Controleer of ventilatieroosters schoon en vrij zijn.

Zorg dat lucht door het huis kan stromen, bijvoorbeeld via de daarvoor bedoelde ruimte onder binnendeuren.milieucentraal+1

Dat laatste wordt gemakkelijk vergeten. Een afzuigsysteem werkt niet goed wanneer de aanvoer en doorstroming van lucht worden geblokkeerd.

Meer stoken is niet de eerste oplossing

Koude oppervlakken maken het gemakkelijker voor vocht om neer te slaan. Maar alleen de thermostaat hoger zetten voert het vocht niet af. De aanpak draait daarom om een combinatie: voldoende ventilatie, minder vochtproductie en voorkomen dat ruimtes sterk afkoelen. Milieu Centraal waarschuwt bijvoorbeeld dat een badkamerraam te lang openlaten tot sterke afkoeling kan leiden, waardoor juist weer condens en schimmel kunnen ontstaan.

Wil je kort en krachtig luchten, zet de thermostaat dan tijdelijk lager om te voorkomen dat de verwarming onnodig aanslaat. Laat de normale ventilatie daarna wel doorgaan. Zo maak je onderscheid tussen gericht lucht verversen en urenlang warmte laten ontsnappen via een wijd open raam.

Een vochtvreter lost de oorzaak niet op

Een bakje vochtvreter of een elektrische ontvochtiger kan aantrekkelijk lijken wanneer de vensterbank nat blijft. Toch is dat geen vervanging voor ventilatie. Volgens Milieu Centraal kunnen zulke middelen tijdelijk vocht opvangen, maar lossen ze het onderliggende vochtprobleem niet op.

Hetzelfde geldt voor het steeds opnieuw droogmaken. Daarmee haal je het zichtbare water weg, maar verander je niets aan de omstandigheden die het veroorzaken.

Wanneer moet je verder laten kijken?

Blijven de ramen langdurig nat, ontstaan er schimmelplekken of zie je ook vocht op muren en plafonds, schrijf het probleem dan niet automatisch toe aan je ventilatiegedrag. Ook lekkages, vocht vanuit de grond of regen die via de gevel binnendringt kunnen een rol spelen. Een deskundige kan de oorzaak onderzoeken.

De belangrijkste eerste stap is dus geen extra apparaat kopen en ook niet meteen harder stoken. Controleer de plaatsing van de condens, zorg dat de ventilatie goed werkt en beperk de vochtbronnen. Daarmee pak je de oorzaak gerichter aan dan met alleen een doekje langs het raam.