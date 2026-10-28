Veertig gram eiwit vlak voor het slapengaan: met die dosis maakten oudere mannen in een Maastrichtse proef ’s nachts meer spiereiwit aan. Een schaaltje kwark levert nog geen derde daarvan. En in een nieuwere studie leverde eiwit voor bed geen extra spieren op.

Je spieren gebruiken ’s nachts eiwit uit een avondsnack

Dat deel klopt. Onderzoekers van Maastricht University gaven in 2017 48 gezonde mannen van gemiddeld 72 jaar een drankje vlak voor bed. Ze kregen 40 gram caseïne (een melkeiwit dat ook in kwark zit), 20 gram caseïne, 20 gram caseïne met extra leucine of een drankje zonder eiwit. Leucine is een aminozuur dat de aanmaak van spiereiwit aanjaagt. Met bloed- en spiermonsters volgden ze het eiwit door de nacht.

Alleen de groep met 40 gram maakte tijdens de slaap duidelijk meer spiereiwit aan dan de groep zonder eiwit. Bij 20 gram, met of zonder leucine, vonden de onderzoekers geen significant verschil.

“Inname van 40 gram eiwit voor het slapen verhoogt de aanmaak van spiereiwit tijdens de nachtelijke slaap.”

De proef mat één nacht, bij mannen. Of ze daardoor maanden later sterker waren, laat hij niet zien.

Voor die dosis eet je bijna een halve kilo kwark

Een schaaltje magere kwark van 150 gram bevat 12,6 gram eiwit, rekent het Voedingscentrum voor. Voor 40 gram eiwit kom je dan op 475 gram kwark, bijna een hele bak van een halve kilo. De mannen in Maastricht dronken bovendien zuivere caseïne, dus ook die bak is geen kopie van de proef.

Met één schaaltje blijf je ruim onder de 20 gram die ’s nachts geen meetbaar effect gaf.

In cijfers

72 jaar: de gemiddelde leeftijd van de 48 mannen in de Maastrichtse proef uit 2017.

de gemiddelde leeftijd van de 48 mannen in de Maastrichtse proef uit 2017. 40 gram eiwit: de enige dosis die ’s nachts meer spiereiwit opleverde.

de enige dosis die ’s nachts meer spiereiwit opleverde. 12,6 gram: het eiwit in 150 gram magere kwark, volgens het Voedingscentrum.

het eiwit in 150 gram magere kwark, volgens het Voedingscentrum. 58 gram: het eiwit per dag dat iemand van 70 kilo nodig heeft, volgens de Gezondheidsraad.

Extra eiwit voor bed leverde geen extra spieren op

Meer spiereiwit in één nacht hoeft nog geen sterkere benen op te leveren. Dat testten onderzoekers van Florida State University in een studie die in juni 2025 verscheen . Dertig ongetrainde mannen van gemiddeld 66 jaar deden twaalf weken lang twee keer per week krachttraining onder begeleiding. Elf kregen 40 gram eiwit voor het slapen, negen kregen dat direct na de training en tien kregen niets extra.

Alle drie de groepen kregen dikkere dijspieren en meer kracht. Tussen de groepen zat geen verschil. De mannen aten al minstens 1 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag; daarboven voegde het tijdstip niets toe, concluderen de onderzoekers.

De Maastrichtse groep kwam in 2018 zelf op hetzelfde uit. Bij 41 actieve oudere mannen die twaalf weken lang drie keer per week trainden, gaf een eiwitdrank na de training en voor het slapen geen extra spiermassa of kracht. De vergelijkingsgroep kreeg een drank zonder eiwit met evenveel calorieën.

Je eiwit over de hele dag telt zwaarder dan het uur

Een gezonde volwassene heeft volgens de Gezondheidsraad 0,83 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Voor iemand van 70 kilo is dat ongeveer 58 gram. Ouderen hebben “net zo veel eiwit nodig als jongere volwassenen”, schrijft het Voedingscentrum . Kwetsbare of ondervoede ouderen kunnen wel meer nodig hebben.

Sinds de eiwitrage die Skyr uit de schappen haalde liggen de supermarkten vol met producten met extra eiwit. Een avondschaaltje kwark telt mee in je dagtotaal, net als het ei bij je ontbijt en de kaas op je brood.

Zonder beweging doet extra eiwit weinig voor je kracht

De Gezondheidsraad zocht in 2021 uit of 60-plussers een hogere eiwitnorm nodig hebben. De raad vond daarvoor “geen overtuigend bewijs” en was duidelijk over wat ontbrak.

“Extra eiwit heeft waarschijnlijk geen effect op spierkracht als niet tegelijk de fysieke activiteit toeneemt.”

De Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad vragen van volwassenen minstens twee keer per week oefeningen die spieren en botten versterken. Voor ouderen komen daar balansoefeningen bij. Denk aan opstaan uit een stoel zonder je handen te gebruiken, traplopen of boodschappen sjouwen. Ook bij creatine voor inactieve 45- tot 65-jarigen was het effect het grootst bij mensen die ook gingen bewegen.

Wanneer je een diëtist laat meekijken

Eet je ’s avonds graag kwark, dan is een schaaltje een makkelijke eiwitbron. Laat een diëtist meekijken als:

je afvalt zonder dat je dat wilt;

je minder eet door ziekte, een operatie of weinig trek;

je een nierziekte hebt of een persoonlijk eiwitadvies van je arts. Overleg dan voordat je flink meer eiwit gaat eten.

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