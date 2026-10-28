“Kun je even duizend euro overmaken op mijn rekening?” Dat vroeg Emile Ratelband (77) twee maanden geleden in een spraakbericht aan zijn dochter Minou, schrijft De Telegraaf . Zijn zoon Rolls kreeg een verzoek om 12.500 euro. Bij dat tweede bedrag kijkt de Belastingdienst mee.

Geld aan je ouder geven: tot €2.769 per jaar belastingvrij

Een kind dat geld geeft aan een ouder, valt voor de Belastingdienst onder “overige verkrijgers”. Daarvoor geldt in 2026 een vrijstelling van €2.769 per jaar, blijkt uit de fiscale jaargegevens van de Belastingdienst . Andersom, van ouder naar kind, is dat €6.908.

Over alles boven de €2.769 betaalt de ontvanger 30 procent schenkbelasting. Niet jij dus, maar je vader of moeder. Geeft een kind zijn ouder €12.500, dan is €9.731 belast en moet de ouder daarover €2.919 betalen. Het verzoek aan Minou, €1.000, blijft ruim onder de grens.

De vrijstelling geldt per kind. Twee kinderen kunnen hun ouder elk €2.769 geven , zonder belasting.

In cijfers

€2.769: belastingvrij per jaar van kind naar ouder (2026)

€6.908: belastingvrij per jaar van ouder naar kind (2026)

30 procent: schenkbelasting voor de ouder over het deel boven de vrijstelling

€12.500: het bedrag dat Ratelband volgens De Telegraaf aan zijn zoon vroeg

Lenen in plaats van geven

Je kunt het geld ook uitlenen. Leg dat dan op papier vast, met het bedrag, de rente en hoe en wanneer je ouder terugbetaalt. Zonder zo’n overeenkomst kan de Belastingdienst het als schenking zien. Vraag je geen of te weinig rente, dan kan het deel dat je ouder niet betaalt alsnog een schenking zijn.

Dat papiertje helpt ook later. Overlijdt je ouder, dan is een vastgelegde lening een schuld van de nalatenschap, die eerst terug moet naar jou. Een gift is weg.

Wat er speelt bij Ratelband

Volgens ingewijden die De Telegraaf sprak, zit de positiviteitsgoeroe financieel aan de grond. “Erfenis? Welke erfenis ? Hij heeft geen rooie cent meer over”, zegt een van hen. Dat botst met wat Ratelband zelf in een spraakbericht aan Radio 538 zei: dat zijn kinderen bij de notaris zijn erfenis zouden opeisen.

De oorzaak zou volgens de ingewijden een mislukt vastgoedproject aan de Thaise kust zijn, The Serene Residence. Ratelband zou daarbij miljoenen schuldig zijn aan Russische investeerders en daarom naar Laos zijn vertrokken. Zijn vriendin Natalia zou zijn geld beheren. Ratelband en Natalia waren voor De Telegraaf niet bereikbaar, de beweringen zijn niet bevestigd.

“Erfenis? Welke erfenis? Hij heeft geen rooie cent meer over.”

Minou maakte de €1.000 toch over en kwam daardoor rood te staan, blijkt uit een screenshot. Een reactie van haar vader kwam niet. Eerder bood ze nog 2.500 euro voor een tip over haar vader

Zo help je een ouder met geld zonder verrassingen

Bel je ouder eerst zelf terug op het oude, bekende nummer. Een spraakbericht van een onbekend nummer met haast is het bekende patroon van WhatsApp-fraude. Maak het geld over naar een rekening op naam van je ouder, niet naar een partner of tussenpersoon. Kies tussen geven en lenen, en zet een lening op papier. Gaat het samen met broers of zussen over €2.769 per kind per jaar, dan moet je ouder aangifte schenkbelasting doen. Geef je ouders zelf geld, check dan ook wat zij belastingvrij aan jou mogen geven: die grens is anders.

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