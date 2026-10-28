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Doorwerken na je AOW? Dan kan je pensioen €4.000 per jaar minder opleveren

Economie
door Pieter Immerzeel
Een man van rond de zeventig werkt achter een bureau op een kantoor.
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Het CBS telde in het tweede kwartaal van 2026 152.000 werknemers boven de AOW-leeftijd, tegen 96.000 begin 2018. Krijg je naast je loon en AOW ook al je pensioen, dan houd je daar soms minder dan de helft van over.
Mannen werken vaker door dan vrouwen: van de mannelijke werknemers is 2,3 procent ouder dan de AOW-leeftijd, van de vrouwelijke 1,1 procent. Het verschil in je pensioen zit in twee grenzen van de inkomstenbelasting.

Je pensioen valt bovenop je loon in de duurste schijf

Vanaf de AOW-leeftijd betaal je in 2026 17,85 procent belasting over je inkomen tot €38.883. Daarboven betaal je 37,56 procent, net als werkenden die jonger zijn, blijkt uit de tarieven van de Belastingdienst. Met loon en AOW samen zit je als doorwerker al snel boven die grens. Elke euro pensioen erbovenop valt dan in het hoge tarief.
De tweede grens is die van de ouderenkorting, een korting op je belasting voor iedereen met de AOW-leeftijd. Je krijgt €2.067 tot een inkomen van €46.002. Daarboven gaat er 15 procent van elke extra euro af, vanaf €59.782 krijg je niets meer.
Een alleenstaande met €45.000 bruto aan loon en AOW samen en €12.000 bruto pensioen per jaar komt zo uit op:
Per jaar, 2026Pensioen naast je werkPensioen na je laatste werkdag
Belasting over het pensioen€4.507€2.142
Ouderenkorting die je misloopt€1.650€0
Over van €12.000 bruto€5.843€9.858
Na je laatste werkdag blijven AOW en pensioen van een alleenstaande samen onder de €38.883, zodat het hele pensioen in het lage tarief valt. Het verschil is €4.015 per jaar. Andere heffingskortingen en de bijdrage aan de zorgverzekering zijn niet meegeteld. De algemene heffingskorting daalt bij een hoger inkomen ook, dus het verschil wordt eerder groter dan kleiner.

Uitstellen kan tot vijf jaar na je AOW-datum

Je aanvullende pensioen mag je tot maximaal vijf jaar na je AOW-leeftijd laten ingaan, schrijven pensioenfonds PMT en verzekeraar NN. De uitkering wordt dan hoger, omdat je hem over minder jaren krijgt. Hoeveel hoger, verschilt per regeling.
NN rekent een voorbeeld voor: een pensioen van €10.000 per jaar wordt €11.000 als je twee jaar later begint. In die twee jaar mis je wel €20.000. Het duurt volgens NN minstens 22 jaar voordat je dat met de hogere uitkering hebt terugverdiend. Belasting zit niet in die som.
Bij sommige regelingen laat je een deel van je pensioen ingaan naast je loon, schrijft Wijzer in geldzaken, het voorlichtingsplatform van het ministerie van Financiën. Nieuw pensioen bouw je meestal niet meer op: bij PMT stopt dat op je AOW-datum.

Je werkgever houdt vaak te weinig belasting in

Je werkgever weet niet wat je verder aan AOW en pensioen krijgt. Daardoor houdt hij soms te weinig loonheffing in, zeker als je bij hem de loonheffingskorting laat toepassen. Op zijn site waarschuwt de Belastingdienst: “U moet misschien bijbetalen na de belastingaangifte.”
Een voorlopige aanslag, aan te vragen in Mijn Belastingdienst, voorkomt die rekening achteraf. Je betaalt de belasting dan in termijnen.
Ook je zorgtoeslag of huurtoeslag kan door het hogere inkomen dalen of vervallen.
“U moet misschien bijbetalen na de belastingaangifte.”

Wat je verder inlevert als je doorwerkt

Je AOW en pensioen worden niet gekort, hoeveel je ook verdient. Je werkgever houdt geen premies meer in voor de WW en de WIA, dus bij ontslag of arbeidsongeschiktheid krijg je die uitkeringen ook niet. Word je ziek, dan betaalt je werkgever zes weken door in plaats van twee jaar.
Liep je contract al voor je AOW-leeftijd, dan mag je werkgever het opzeggen zonder UWV of rechter, met een opzegtermijn van een maand, meldt de Rijksoverheid. Begon een vast contract pas daarna, dan moet hij wel via het UWV of de rechter. Check ook of je contract een pensioenbeding heeft waardoor je baan op je AOW-datum stopt.

Wat je vóór je AOW-datum regelt

  • Tel je inkomen op. Kom je met loon en AOW boven de €38.883, dan gaat je pensioen tegen 37,56 procent. Boven de €46.002 lever je ook ouderenkorting in.
  • Vraag je fonds wat uitstel oplevert. Bij PMT zet je je keuze uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum in Mijn PMT. Vraag je niets aan, dan schuift je pensioen automatisch op.
  • Kijk naar je partnerpensioen. Bij uitstel kan de dekking voor je partner veranderen. Bij PMT vervalt de tijdelijke uitloopdekking als je na je AOW-leeftijd gaat werken.
  • Doe de proefberekening loonheffingskorting op de site van de Belastingdienst. Die laat zien bij welke uitkering of werkgever je de korting het beste laat toepassen.
  • Maak een proefberekening toeslagen voordat je het nieuwe loon in Mijn toeslagen invult.
Meer weten?
Bronnen: Margriet, Belastingdienst, NN

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