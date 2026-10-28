Het CBS
telde in het tweede kwartaal van 2026 152.000 werknemers boven de
AOW-leeftijd, tegen 96.000 begin 2018. Krijg je naast je loon en AOW
ook
al je pensioen
, dan houd je daar soms minder dan de helft van over.
Mannen werken vaker door dan vrouwen: van de mannelijke werknemers is
2,3 procent ouder dan de AOW-leeftijd, van de vrouwelijke 1,1 procent.
Het verschil in je pensioen zit in twee grenzen van de
inkomstenbelasting.
Je
pensioen valt bovenop je loon in de duurste schijf
Vanaf de AOW-leeftijd betaal je in 2026 17,85 procent belasting
over
je inkomen tot €38.883. Daarboven betaal je 37,56 procent, net als
werkenden die jonger zijn, blijkt uit de tarieven
van de Belastingdienst
. Met loon en AOW samen zit je als doorwerker
al snel boven die grens. Elke euro pensioen erbovenop valt dan in het
hoge tarief.
De tweede grens is die van de ouderenkorting, een korting op je
belasting voor iedereen met de AOW-leeftijd. Je krijgt €2.067 tot een
inkomen van €46.002. Daarboven gaat er 15 procent van elke extra euro
af, vanaf €59.782 krijg je niets meer.
Een alleenstaande met €45.000 bruto aan loon en AOW samen en €12.000
bruto pensioen per jaar komt zo uit op:
|Per jaar, 2026
|Pensioen naast je werk
|Pensioen na je laatste werkdag
|Belasting over het pensioen
|€4.507
|€2.142
|Ouderenkorting die je misloopt
|€1.650
|€0
|Over van €12.000 bruto
|€5.843
|€9.858
Na je laatste werkdag blijven AOW en pensioen van een alleenstaande
samen onder de €38.883, zodat het hele pensioen in het lage tarief valt.
Het verschil is €4.015 per jaar. Andere heffingskortingen en de bijdrage
aan de zorgverzekering zijn niet meegeteld. De algemene heffingskorting
daalt bij een hoger inkomen ook, dus het verschil wordt eerder groter
dan kleiner.
Uitstellen kan tot
vijf jaar na je AOW-datum
Je aanvullende pensioen mag je tot maximaal vijf jaar na je
AOW-leeftijd laten ingaan, schrijven pensioenfonds PMT
en verzekeraar NN. De uitkering wordt dan hoger, omdat je hem over
minder jaren krijgt. Hoeveel hoger, verschilt per regeling.
NN rekent een voorbeeld voor: een pensioen van €10.000 per jaar wordt
€11.000 als je twee jaar later begint. In die twee jaar mis je wel
€20.000. Het duurt volgens NN minstens 22 jaar voordat je dat met de
hogere uitkering hebt terugverdiend. Belasting zit niet in die som.
Bij sommige regelingen laat je een deel van je pensioen ingaan naast
je loon, schrijft Wijzer in geldzaken, het voorlichtingsplatform van het
ministerie van Financiën. Nieuw pensioen bouw je meestal niet meer op:
bij PMT stopt dat op je AOW-datum.
Je werkgever
houdt vaak te weinig belasting in
Je werkgever weet niet wat je verder aan AOW en pensioen krijgt.
Daardoor houdt hij soms te weinig loonheffing in, zeker als je bij hem
de loonheffingskorting laat toepassen. Op zijn site waarschuwt de
Belastingdienst: “U moet misschien bijbetalen na de
belastingaangifte.”
Een voorlopige aanslag, aan te vragen in Mijn Belastingdienst,
voorkomt die rekening achteraf. Je betaalt de belasting dan in
termijnen.
Ook je zorgtoeslag of huurtoeslag kan door het hogere inkomen dalen
of vervallen.
“U moet misschien bijbetalen na de belastingaangifte.”
Wat je verder inlevert
als je doorwerkt
Je AOW en pensioen worden niet gekort, hoeveel je ook verdient. Je
werkgever houdt geen premies meer in voor de WW en de WIA, dus bij
ontslag of arbeidsongeschiktheid krijg je die uitkeringen ook niet. Word
je ziek, dan betaalt
je werkgever zes weken door in plaats van twee jaar
.
Liep je contract al voor je AOW-leeftijd, dan mag je werkgever het
opzeggen zonder UWV of rechter, met een opzegtermijn van een maand,
meldt de Rijksoverheid. Begon een vast contract pas daarna, dan moet hij
wel via het UWV of de rechter. Check ook of je contract een
pensioenbeding heeft waardoor je baan op je AOW-datum stopt
.
Wat je vóór je AOW-datum
regelt
- Tel je inkomen op. Kom je met loon en AOW boven de
€38.883, dan gaat je pensioen tegen 37,56 procent. Boven de €46.002
lever je ook ouderenkorting in.
- Vraag je fonds wat uitstel oplevert. Bij PMT zet je
je keuze uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum in Mijn
PMT. Vraag je niets aan, dan schuift je pensioen automatisch op.
- Kijk naar je partnerpensioen. Bij uitstel kan de
dekking voor je partner veranderen. Bij PMT vervalt de tijdelijke
uitloopdekking als je na je AOW-leeftijd gaat werken.
- Doe de proefberekening loonheffingskorting op de
site van de Belastingdienst. Die laat zien bij welke uitkering of
werkgever je de korting het beste laat toepassen.
- Maak een proefberekening toeslagen voordat je het
nieuwe loon in Mijn toeslagen invult.
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