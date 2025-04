Barcelona na zes jaar terug in de halve finale van de Champions League e

Voor het eerst sinds 2019 heeft FC Barcelona, met onze eigen Frenkie de Jong, zich geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Ondanks een 3-1 nederlaag in de returnwedstrijd tegen Borussia Dortmund op dinsdagavond, volstond de ruime 4-0 thuisoverwinning van vorige week om de Duitsers over twee wedstrijden met 5-3 te verslaan.

De wedstrijd in het Signal Iduna Park begon zenuwslopend voor de Catalanen. Dortmund schoot uit de startblokken en kreeg het publiek al vroeg op de banken toen Serhou Guirassy vanaf de strafschopstip de score opende. De spits uit Guinea, die in bloedvorm verkeert dit seizoen, kopte kort na rust ook de 2-0 binnen, waardoor de spanning volledig terug was in de kwartfinale.

De Duitse druk nam toe, maar Barça kreeg een onverwacht steuntje in de rug. In de 54e minuut werkte Dortmund verdediger Ramy Bensebaini de bal ongelukkig in eigen doel na een scherpe actie van Robert Lewandowski. Met deze 2-1 tussenstand (en 5-2 op het totaal) leek de hoop bij Dortmund even te vervagen.

Toch bleef de thuisploeg aandringen en wist Guirassy een kwartier voor tijd zijn hattrick compleet te maken, waarmee hij zijn totaal op 13 Champions League doelpunten zette, wat een clubrecord voor Dortmund is.

Ondanks deze indrukwekkende prestatie bleek het niet genoeg. Dortmund miste enkele kansen en zag een doelpunt van invaller Julian Brandt afgekeurd worden wegens buitenspel. Daarmee kwam er een einde aan een heroïsche poging om het onmogelijke te doen: een 4-0 achterstand ombuigen, iets wat in de Champions League slechts zelden is vertoond.

Barcelona had het zichtbaar moeilijk. De ploeg van Hansi Flick incasseerde voor het eerst sinds december weer een nederlaag, na een indrukwekkende reeks van 24 wedstrijden zonder verlies in alle competities. In die periode won Barça onder andere de Supercopa de España, bereikte het de finale van de Copa del Rey en nam afstand van de concurrentie in de Spaanse La Liga.

Toch kon de trainer na afloop opgelucht ademhalen: “Dortmund heeft het ons ontzettend moeilijk gemaakt. We speelden niet op ons gebruikelijke niveau, maar dat lag ook aan hun intensiteit,” aldus Flick. “Toch ben ik trots op het team. We zijn door naar de halve finale, en dat is wat telt.”

Barcelona, dat dit seizoen droomt van een eerste Champions League titel sinds 2015, dat was toen met Messi, Suárez en Neymar in de voorhoede, treft nu in de halve finale Inter Milan. De verwachting is dat deze halve finale een ware krachtmeting zal worden en een drukke periode met weddenschappen bij de bookmakers.

Voor de FC Barcelona fans betekent deze terugkeer in de halve finale een nieuw hoofdstuk in een langverwachte comeback op het Europese toneel. Barça kende de afgelopen jaren immers meerdere sportieve teleurstellingen in de internationale voetbalwedstrijden, maar onder trainer Flick lijkt de club weer een stabiele weg omhoog te hebben gevonden.

Of die weg ook leidt naar Wembley, waar de finale dit jaar wordt gespeeld, zal afhangen van hoe Barça het hoofd weet te bieden aan de volgende Italiaanse uitdaging. Eén ding is zeker: het geloof is terug in Barcelona.