De belastingvoordelen van de loterij-, casino- en gokindustrie

Gokken, loterijen en casino’s leveren ons land meer op dan alleen spanning en jackpots. In Nederland draaien ze ook flink mee in de belastingmolen.

Niet iedereen weet het, maar de staatskas vaart er wel bij. En die centen verdwijnen niet in een zwart gat; ze komen uiteindelijk terug bij jou, je buurt of de speeltuin om de hoek.

Laten we beginnen met de kansspelbelasting. In Nederland betaal je daar 34,2% over je winst, als die boven de 449 euro uitkomt.

Dat percentage is stevig (en zal alleen maar groeien, naar 37,8% in 2026), maar het zorgt er wél voor dat de overheid jaarlijks honderden miljoenen binnenharkt. En dat loopt alleen maar op, nu online gokken populairder is dan ooit.

Sinds de legalisering van online kansspelen in oktober 2021 is er een extra (en erg lucratieve) geldstroom op gang gekomen. Online aanbieders hebben een vergunning nodig en moeten belasting afdragen over hun inkomsten.

Die betalen niet alleen netjes kansspelbelasting, maar ook een jaarlijkse bijdrage aan allerlei overheidsdiensten en toezicht. Zo wordt er bijvoorbeeld geld gestoken in voorlichting, hulplijnen en onderzoek naar gokgedrag.

Wat gebeurt er met al dat geld? Nou, een flink deel komt terecht bij gemeenten en lokale initiatieven. Neem de Nederlandse Loterij, bijvoorbeeld. Die keert jaarlijks een groot deel van haar opbrengst uit aan sport, gezondheid en welzijn

In 2023 ging er 195 miljoen euro naar onder andere NOC*NSF, het ministerie van Volksgezondheid en 18 maatschappelijke initiatieven. Denk aan projecten die sport toegankelijk maken voor kinderen uit gezinnen met minder geld, of aan campagnes voor gezondere levensstijl.

Het mooie is dat je dus indirect meehelpt aan je eigen omgeving. Koop je een staatslot, dan draag je bij aan het onderhoud van sportvelden, jeugdzorgprojecten of de renovatie van een buurthuis. Geen loze praat, het is gewoon de praktijk.

De verdeling van de opbrengsten is ook openbaar, dus je kunt precies nagaan waar dat geld naartoe gaat.

En dan zijn er nog de werkgelegenheidsvoordelen. De gokindustrie zorgt voor duizenden banen in Nederland. Niet alleen in fysieke casino’s zoals Holland Casino, maar ook bij online platforms, klantenservices, IT-afdelingen en marketingbureaus.

Zeker sinds de online gokmarkt is geopend, zijn er veel nieuwe functies ontstaan. Dat betekent meer belastinginkomsten uit loon, meer bestedingen en dus een boost voor de economie.

Dat gezegd zijnde, zorgt de fikse stijging in belastingen er wel voor dat Holland Casino honderden personeelsleden heeft moeten ontslaan ( met nog meer in 2025 ), dus het blijft wel cruciaal om een balans te vinden.

De strikte regelgeving zorgt er trouwens ook voor dat aanbieders verantwoordelijk moeten handelen. Ze zijn verplicht om spelers te monitoren en in te grijpen bij problematisch gedrag.

Daar komt weer een extra geldstroom bij kijken richting preventie en zorg. En dat alles wordt betaald uit de winsten van de sector zelf, niet uit algemene middelen.

Uiteindelijk zie je dus dat de gokwereld in Nederland meer doet dan alleen fiches schuiven en jackpots uitdelen. Het draait om belastingvoordelen, banen, maatschappelijke steun en een flinke impuls voor lokale projecten.

Dus zelfs als je nooit een kraslot koopt of een roulettewiel aanraakt, profiteer je er alsnog indirect van.