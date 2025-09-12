CEO-vertrekken: bedrijven zoeken naar nieuw type leider





Het aantal CEO’s dat vertrok in 2024 bereikte wereldwijd een record. Volgens onderzoeksbureau Russell Reynolds Associates stapten in dat jaar 202 topbestuurders op, 13 procent meer dan in 2023 ( Reuters ). De gemiddelde zittingsduur van CEO’s is bovendien gedaald: van 7,7 jaar in 2023 naar 6,8 jaar in 2025.

Bedrijven staan onder druk om winstgevend te blijven, maar moeten tegelijk sturen op digitalisering, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. “De klassieke financieel georiënteerde manager voldoet steeds minder,” zegt een hoogleraar corporate governance. “Het profiel van de ideale bestuurder verandert snel.”

Moeilijke zoektocht naar opvolgers

Het vinden van opvolgers blijkt lastig. Interne kandidaten beschikken vaak niet over de juiste mix van technologische kennis, leiderschapservaring en maatschappelijk bewustzijn. Tegelijkertijd is de externe arbeidsmarkt voor topfuncties krap.

Daarom schakelen ondernemingen steeds vaker gespecialiseerde bureaus in. Executive search wordt ingezet om kandidaten te vinden die passen bij de nieuwe eisen aan leiderschap. Voorbeelden zijn te vinden bij bureaus die zich volledig richten op dit segment, zoals executive search bureau Boer & Croon.

Leiderschap als “burn-outfunctie”

Het hoge verloop roept vragen op over de aantrekkelijkheid van topfuncties. Het salarisniveau blijft hoog, maar de verantwoordelijkheden en risico’s nemen toe. Sommige analisten spreken al van een “burn-outfunctie”: de druk van aandeelhouders, toezichthouders en publieke opinie maakt de rol zwaarder dan ooit.

Vooruitblik

Of de huidige golf aan wisselingen leidt tot een nieuw type leider moet de komende jaren blijken. Feit is dat organisaties steeds harder op zoek zijn naar bestuurders die koersvast en wendbaar tegelijk zijn – een zeldzame combinatie.