Extra politie in Beverwijk en Heemskerk om incidenten met groepen

BEVERWIJK/HEEMSKERK (ANP) - In Beverwijk en Heemskerk is meer politie aanwezig om de "rust in de omgeving te herstellen en de veiligheid te waarborgen". Door incidenten en spanningen tussen rivaliserende groepen is er onrust ontstaan. In de twee plaatsen is een noodbevel uitgevaardigd. Vijf middelbare scholen blijven vrijdag dicht vanwege de situatie.

Bij een sporthal in Beverwijk zijn ook losse incidenten geweest. Zo is daar iemand van zijn fiets beroofd, meldt een politiewoordvoerder. Die benadrukt dat deze incidenten losstaan van de spanningen tussen de twee groepen.

Online circuleren berichten over "dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren", aldus de woordvoerder, die uitlegt dat scholen daardoor zelf hebben besloten de deuren te sluiten. Hij kan niet zeggen om wat voor dreiging het gaat. De politie benadrukt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen feit en gerucht, "sommige berichten die online worden gedeeld, zijn onjuist of niet bevestigd".