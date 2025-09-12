ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Extra politie in Beverwijk en Heemskerk om incidenten met groepen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 9:27
anp120925068 1
BEVERWIJK/HEEMSKERK (ANP) - In Beverwijk en Heemskerk is meer politie aanwezig om de "rust in de omgeving te herstellen en de veiligheid te waarborgen". Door incidenten en spanningen tussen rivaliserende groepen is er onrust ontstaan. In de twee plaatsen is een noodbevel uitgevaardigd. Vijf middelbare scholen blijven vrijdag dicht vanwege de situatie.
Bij een sporthal in Beverwijk zijn ook losse incidenten geweest. Zo is daar iemand van zijn fiets beroofd, meldt een politiewoordvoerder. Die benadrukt dat deze incidenten losstaan van de spanningen tussen de twee groepen.
Online circuleren berichten over "dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren", aldus de woordvoerder, die uitlegt dat scholen daardoor zelf hebben besloten de deuren te sluiten. Hij kan niet zeggen om wat voor dreiging het gaat. De politie benadrukt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen feit en gerucht, "sommige berichten die online worden gedeeld, zijn onjuist of niet bevestigd".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

ANP-535792374

Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

79251423_m

Dit is de sleutel tot levenslang sterke botten en misschien komt er een medicijn

35898144_m

Dit is wat je moet eten als je dementie en hartziekten wilt voorkomen

Loading