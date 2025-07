Cyberaanvallen verhogen de inzet voor Nederlandse instellingen en bedrijven

Een nieuwe cyberaanval op Den Haag heeft de zorgen over digitale veiligheid op het hoogste niveau van het wereldwijde bestuur aangewakkerd. De inbreuk, die door het ICC als geavanceerd werd geclassificeerd, werd eind vorige week ontdekt en wordt nu onderzocht.

Hoewel het hof de dreiging snel heeft weten in te dammen, dient het incident als een scherpe herinnering aan de groeiende digitale kwetsbaarheden waarmee zowel grote als kleine instellingen worden geconfronteerd.

Voor het ICC is dit de tweede grote inbreuk in de afgelopen jaren. In 2023 bevestigde het hof dat het doelwit was geweest van spionage. Deze keer hebben functionarissen nog geen details vrijgegeven over de aanvallers of of er gevoelige gegevens zijn gecompromitteerd.

De inbreuk komt echter op een moment van verhoogde geopolitieke spanning, aangezien het hof zaken behandelt met betrekking tot zittende staatshoofden en spraakmakende onderzoeken naar oorlogsmisdaden. Die realiteit heeft het tot een belangrijk doelwit gemaakt voor bedrijven die internationale juridische processen willen verstoren of inlichtingen willen verzamelen.

Nederlandse bedrijven versterken cybersecurity

Ook in het hele land versterken Nederlandse bedrijven hun digitale verdediging. Een nieuw rapport van het CBS laat zien dat meer bedrijven actief stappen ondernemen om hun systemen en gegevens te beschermen. Een van de belangrijkste veranderingen is de opkomst van tweestapsverificatie, die nu door 61 procent van alle ondervraagde bedrijven wordt gebruikt.

Bij grotere bedrijven met meer dan 250 werknemers is de adoptiegraad 97 procent. Deze trend weerspiegelt een bredere verschuiving in de manier waarop bedrijven cybersecurity zien – niet als een technische bijkomstigheid, maar als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Kleinere bedrijven, met name in sectoren zoals de horeca, blijven nog steeds achter. CBS-gegevens laten zien dat hoewel het aantal beveiligingsincidenten de afgelopen zeven jaar sterk is gedaald – van bijna 40 procent van de bedrijven in 2016 tot 16 procent in 2023 – het risico niet is verdwenen. Ransomware, phishing en ongeautoriseerde toegangspogingen komen nog steeds veel voor, met name bij bedrijven in de ICT-sector.

Het National Cyber Security Centre (NCSC) blijft zowel publieke instellingen als private bedrijven aansporen zich voor te bereiden op de mogelijkheid van digitale aanvallen. De recente inbreuk bij het ICC, hoewel snel aangepakt, laat zien hoe snel dergelijke bedreigingen kunnen escaleren. Zelfs met een robuuste reactie kunnen de gevolgen van een succesvolle inbraak het vertrouwen, de bedrijfsvoering en juridische procedures beïnvloeden.

Veilige start voor bedrijven

En met EU-regelgeving zoals de Digital Services Act die bedrijven verplicht online transparantie en toegankelijkheid te garanderen, is een duidelijke en veilige website meer geworden dan alleen een brandingoefening – het is een wettelijke verplichting.

Terwijl wereldwijde instellingen werken aan de beveiliging van gevoelige juridische gegevens, worden gewone ondernemers geconfronteerd met hun eigen versie van dezelfde strijd. Van rechtszalen in Den Haag tot cafés in Haarlem, de boodschap is duidelijk. Cybersecurity is niet langer optioneel. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die alle sectoren en groottes omvat.

In een land waar 98 procent van de bedrijven afhankelijk is van digitale systemen, is proactief zijn de enige weg vooruit.