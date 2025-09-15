ECONOMIE
Deze kwaaltjes bestrijd je met seks

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Désirée du Roy
maandag, 15 september 2025 om 6:50
Seks is gezond
Een vrijpartij biedt veel voordelen. De website zette ze op een rijtje:
  • Migraine. Hoofdpijnklachten kunnen verminderd worden door te vrijen. Dat is onlangs gebleken uit onderzoek aan de de universiteit van Münster in Duitsland. De leider van het onderzoek, neuroloog Stefan Evers concludeerde dat de pijn verdwijnt dankzij endorfines die vrijkomen tijdens seks.
  • Slaapproblemen. Slaapexpert Johan Verbraecken stelt dat seks goed helpt bij het inslapen. De endorfines die vrijkomen tijdens de seks zorgen voor een ontspannen gevoel waardoor je sneller in slaap valt.
  • Menstruatiepijn. Een orgasme zorgt ervoor dat de baarmoederspieren samentrekken waardoor er chemicaliën vrijkomen die de menstruatiepijn verlichten. Dat is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.
  • Dipje. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen zich gelukkiger voelen na een vrijpartij. Dit heeft te maken met de gelukshormonen oxytocine en endorfine die vrijkomen tijdens seks.
  • Verkoudheid. Iemand die regelmatig seks heeft zou beter bestand zijn tegen verkoudheden. Seks verhoogt Immunoglobuline A, een antilichaam dat het kwaaltje bestrijdt.
Bron(nen): Nieuwsblad
