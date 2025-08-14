De Beste Zelda Game Om Te Starten Als Beginners





De Legend of Zelda serie is er al sinds 1986 en betovert gamers met tijdreizen, kerker puzzels en heroïsche queestes die nooit oud aanvoelen. Maar als je helemaal nieuw bij de serie komt kijken, kan het grote aantal games overweldigend aan voelen. Met nog ingewikkelder dan de rugzak van een Korok en gameplay stijlen die variëren van top-down klassiekers tot sprankelende open world meesterwerken, waar moet je nu nog starten?

Goed nieuws: Je hoeft niet de complete Zelda tijdlijn te kennen om je eerste game leuk te vinden. Je hebt er gewoon eentje nodig die toegankelijkheid, verhaalvertelling en pret en gelukkig voor jouw, heeft de serie een aantal perfecte games voor beginners.

Waarom Breath of the Wild Het Beste Startpunt Is

Als je gehoord hebt van Zelda, heb je ook wel gehoord van Breath of the Wild. Het is de game die open world design heeft gedefinieerd – en het is gewoon de beste plek voor nieuwkomers om te starten.

Waarom? Omdat de game aanneemt dat je niets weet. Je wordt wakker als Link in een mysterieuze wereld met een klein beetje begeleiding en de game vertrouwd op je dat je het wel onderweg uitvind. Er is geen druk om een vastgelegd pad te volgen. Wil je een berg beklimmen. Success. Wil je liever een wild paard temmen en in het onbekende rijden? Dat kun je. Elke keuze voelt persoonlijk.

Beter nog, je kunt direct in de ervaring duiken als je de game pakt. Het is de makkelijkste manier om je balans op te waarderen en Hyrule zonder vertraging te ontdekken.

Wat Als Je Meer Van De Klassieke Gameplay Bent?

Als sprankelende maps en non-lineaire speelstijl niet je ding zijn, dan is The Legend of Zelda: Link’s Awakening remake voor de Nintendo Switch een fantastische tweede optie. Het is een trouwe (en leuke) update van de 1993 Game Boy Classic, wat hapklare dungeons, leuke karakters en rechtdoorzee progressie biedt. Je hoeft geen walkthrough te hebben om lol te hebben, maar als je vast komt te zitten, zijn de puzzels net uitdagend genoeg om satisfying te zijn.

Bedenk het als de Zelda serie gedistilleerd: geen tijdlijnen om zorgen over te maken, geen overweldigende combat systemen, gewoon goeie ouwe avonturen met een droomachtige twist.

Voor de Verhaalliefhebbers: Probeer Skyward Sword HD

Als verhaal is wat je in een game zuigt, levert Skyward Sword HD een rijk achtergrond verhaal dat de hele Zelda tijdlijn start. Met motion controle nu geüpdatet voor traditionele gameplay op de Switch, is het toegankelijker dan ooit. De snelheid is gestructureerder dan Breath of the Wild, welke nieuwkomers kunnen helpen om in de combat, dungeons en item mechanics te duiken.

Houd er rekening mee dat deze zwaarder op verhaal leunt en wat meer rechtdoorzee is—geweldig als je diepe verhaallijnen en dramatische boss fights leuk vind.

De Heldenreis Begint Met Één Klik

Ongeacht welke game je kiest, het starten van je Zelda reis is makkelijker dan ooit. Je kunt al deze titels direct uit de eShop halen – geen fysieke kopieën, geen verzendvertraging, gewoon jij, Link en wat voor chaos Hyrule jouw kant op slingert.

Of je nu achter Ganon aanzit, oude puzzels oplost of van kliffen afglijdt of gewoon wil genieten van het uitzicht, jouw Zelda verhaal wacht om geschreven te worden – een rupee per keer.