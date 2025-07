De impact van interim managers op de arbeidsmarkt

Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer organisaties in Europa interim managers inzetten voor complexe projecten. Door de Wet DBA worden interim professionals in Nederland alleen ingezet op specialistische projecten. Maar in andere Europese landen groeit het aantal specialistische interimprojecten ook veel harder dan het aantal vervangingsopdrachten, blijkt uit onderzoek. In dit artikel lichten we verder toe wat deze trends drijft.

Europese bedrijven kiezen interim voor expertise

Verschillende organisaties in Europa schakelen interim managers in 2025 voornamelijk in vanwege hun diepgaande expertise. De huidige marktomstandigheden zoals economische onzekerheid, focus op duurzaamheid en razendsnelle technologische ontwikkelingen vragen om grote aanpassingen. Denk aan het implementeren van nieuwe systemen tot kostenbesparende processen tot duurzaamheidsprojecten. Voor al deze zaken is expertise vereist. Organisaties weten steeds vaker de weg te vinden naar interim managers voor hun specialistische kennis en ervaring.

Snelheid en directe impact

Bijna de helft van de Europese organisaties noemt snelheid en directe impact als belangrijkste reden om interim managers in te schakelen. Interim managers staan bekend om hun snelheid van handelen en objectieve blik. Ze zijn erop ingesteld om snel resultaat te kunnen laten zien en door hun uitgebreide ervaring zijn ze direct up en running. Deze trend sluit aan bij een bredere beweging op de arbeidsmarkt waarbij aanpassingsvermogen en veerkracht een centrale rol spelen. Organisaties worden vaker geconfronteerd met onvoorspelbare situaties. Dit kan gaan van regelgeving die om snelle aanpassingen vraagt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, tot technologische ontwikkelingen. Interim managers brengen niet alleen expertise met zich mee, maar ook een frisse blik, wat hen bijzonder waardevol kan maken bij een transitie of herstructurering.

Wanner is een interim manager de juiste keuze?

Bedrijven werken steeds vaker in een omgeving waar wendbaarheid, snelheid en tijdelijke expertise van groot belang zijn. Dit kan gaan om een fusie, een reorganisatie of tijdelijke vervanging van cruciale functies. Soms is een vaste aanstelling dan simpelweg niet praktisch of realistisch. In zulke gevallen biedt interim management een strategisch antwoord. Maar wanneer is deze vorm van tijdelijke invulling daadwerkelijk de juiste oplossing?

Tijdelijke versterking met maximale impact

Een van de meest voorkomende situaties waarin interim management wordt ingezet, is tijdens een plotselinge uitval van een directielid. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, vertrek of zwangerschapsverlof. In zulke gevallen is snel handelen een vereiste, zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Interim managers brengen dan niet alleen ervaring mee, maar zijn ook gewend om zich zo snel mogelijk in te werken. hierdoor kunnen ze direct van toegevoegde waarde zijn. Deze directe inzetbaarheid maakt interim managers een uitstekende optie voor crisissituaties of tijdelijke hiaten op managementniveau. Organisaties die op zoek zijn naar interim managers in het topsegment kunnen hiervoor terecht bij Lybrae Nextleaders . Deze specialist helpt bedrijven bij het inhuren van ervaren interim professionals met de juiste expertise voor complexe projecten en tijdelijke managementuitdagingen.

Focus op resultaat en overdraagbaarheid

Een goede interim manager werkt doelgericht en resultaat gedreven. Er worden van te voren heldere afspraken gemaakt over de opdracht, de scope en de gewenste uitkomst. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt vertraging. Zodra de opdracht is voltooid, dragen zij hun werkzaamheden gestructureerd over aan een vaste collega of nieuwe kracht. Daardoor blijft kennis behouden en wordt de organisatie sterker achtergelaten dan bij aanvang. Deze overdracht is een belangrijk onderdeel van het succes en onderscheidt interim-oplossingen van traditionele tijdelijke krachten.

Kosten versus effectiviteit

Vaak leeft het idee dat interim management duur is, maar die perceptie verdient nuancering. Hoewel het uurtarief doorgaans hoger ligt dan dat van vaste medewerkers, wegen de voordelen in tijdswinst, kwaliteit en flexibiliteit vaak zwaarder mee. Interim managers zijn direct inzetbaar, leveren snel resultaat en binden zich niet voor de langere termijn, wat voor veel bedrijven juist aantrekkelijk is bij tijdelijke uitdagingen. Door geen vaste lasten aan te gaan, behoudt de organisatie financiële wendbaarheid terwijl de expertise wel op de juiste manier beschikbaar is.

Wanneer is het geen geschikte keuze?

Niet in elke situatie is interim management de beste oplossing. Wanneer er behoefte is aan langdurige strategische betrokkenheid, diepe organisatiebinding of het bouwen van langdurige relaties met klanten of medewerkers. In dit soort gevallen kan een vaste aanstelling logischer zijn en beter werken. interim managers zijn per definitie maar tijdelijk aanwezig en dat betekent dat hun focus ligt op overbruggen, begeleiden en afronden. Een organisatie moet dus duidelijk voor ogen hebben welk probleem opgelost moet worden en welk type inzet daarbij past.