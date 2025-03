Omstreden Israëlische wet over benoeming rechters goedgekeurd

JERUZALEM (ANP/BLOOMBERG) - Het Israëlische parlement heeft een controversiële wet over de aanstelling van rechters goedgekeurd. Politici krijgen daardoor een veel grotere rol bij het benoemen van nieuwe rechters. De oppositie ziet de stap als een bedreiging voor de rechtstaat en de democratie, omdat rechters op deze manier minder onafhankelijk en partijdig zouden worden.

"De regering van Israël heeft deze wet goedgekeurd met slechts een doel: om ervoor te zorgen dat rechters zich houden aan de wil van politici", zeiden oppositieleiders in een gezamenlijke verklaring. Tienduizenden Israëliërs hadden zich tijdens het debat voor de Knesset verzameld om te protesteren tegen de wet.

Premier Benjamin Netanyahu verwerpt de kritiek. "Het is niet de democratie die in gevaar is, maar de macht van de bureaucraten", zei hij in het parlement.