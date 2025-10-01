Een gids over reguleringen rondom de digitale entertainment sector in Nederland





Sinds allerlei vormen van digitaal entertainment in Nederland werden gelegaliseerd in 2021 is er heel wat veranderd. Om ervoor te zorgen dat spelers op een verantwoorde en veilige manier kunnen inzetten worden de regels nog altijd vaak aangepast. Daardoor wordt het steeds duidelijker wat er wel en niet mag. In vergelijking met het moment dat er voor het eerst Nederlandse licenties werden verstrekt aan bedrijven in deze sector ziet de wereld er dan ook alweer heel anders uit.

Er is online veel informatie te vinden over verantwoord spelen voor Nederlandse bezoekers van digitale entertainment sites. Ook is er veel informatie te vinden over onderwerpen zoals spellen en betaalmethoden. Daar gaan we vandaag hier nog een schepje bovenop doen met deze gids voor beginners over reguleringen voor de digitale entertainment sector in Nederland.

Aanmaken account en verplicht instellen limieten

Nog voordat je kunt gaan nadenken over spelen bij een Nederlandse digitale entertainment website zul je eerst een account aan moeten maken. Dit kan alleen wanneer je over de juiste gegevens beschikt. Daarbij is dit soms mogelijk via iDIN , wat een beetje hetzelfde werkt als iDEAL. Je doet hiermee een kosteloze transactie om je identiteit mee te bevestigen. Als aanmelden via iDIN niet mogelijk is zul je zelf een aantal documenten moeten uploaden, waarna de KYC (Know Your Customer) afdeling op de website van je keuze gaat controleren of deze kloppen.

Een ander onderdeel van het aanmaken van een account is het verplicht instellen van je persoonlijke speellimieten. Zonder dit te doen kun je dit proces namelijk niet afronden. Er zal je worden gevraagd om aan te geven wat je maximaal per maand wilt kunnen storten en bij welk bedrag als saldo er een automatisch uitbetaling moet volgen. Ter aanvulling moet je ook instellen hoeveel tijd je per dag maximaal op een digitale entertainment site wilt kunnen doorbrengen. Als je deze limiet overschrijdt zul je automatisch weer worden uitgelogd.

Beperkingen voor jongere bezoekers

Voor jongere spelers bezoekers gelden er een aantal aanvullende beperkingen die later zijn doorgevoerd. Het gaat daarbij om spelers die vallen in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Zij mogen bijvoorbeeld geen gebruik maken van promoties en acties, terwijl alle consumenten die ouder zijn deze optie wel hebben.

Een andere beperking voor jong volwassen bezoekers is dat zij per maand lagere limieten hebben. Zo mag je als je een leeftijd hebt tot 24 jaar 200 euro minder per maand storten bij een digitale entertainment site in Nederland dan volwassen bezoekers. Sinds 2023 is het bovendien verboden voor Nederlandse aanbieders om reclames te maken die gericht zijn op deze spelers. Dit alles is bedoeld om jong volwassen spelers, die gevoeliger zijn om in de problemen te raken door te veel in te zetten, extra te beschermen.

Risicovolle spellen en reclames

Een ander onderdeel waar de laatste jaren veel aandacht voor is, zijn de risicovolle spellen. Het is de bedoeling dat ook deze verboden worden voor jongere spelers, maar dit geldt bij een aantal spellen binnenkort waarschijnlijk ook voor iedereen. Het grootste probleem is dat het moeilijk is om vast te stellen wat dat meest risicovolle spellen zijn. Inmiddels is er het nodige onderzoek gedaan door toezichthouders en digitale entertainment sites maar dit maakt nog niet precies duidelijk hoe men dit aan kan gaan pakken.

De verwachting is echter wel dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over hoe dit precies gaat werken. Het zou dus goed kunnen dat het niet lang meer duurt voordat er een aantal spellen uit het aanbod moeten worden verwijderd bij Nederlandse digitale entertainment sites. Daarnaast geldt er sinds 2023 niet alleen een verbod op reclames voor jongeren, maar mogen aanbieders ook geen reclame meer maken op de televisie en de radio en in tijdschriften en kranten. Dit mag alleen nog in beperkte mate online gebeuren.

Beschikbare betaalmethoden

Het is altijd handig als er veel betaalmethoden beschikbaar zijn. Zo kun je kiezen voor een optie die jou het beste uitkomt. Op de meeste Nederlandse digitale entertainment sites is het sowieso mogelijk om met iDEAL te betalen. Dit kun je dus ook gebruiken in combinatie met het eerder genoemde iDIN om je account te verifiëren. Sterker nog, omdat je anders de verificatie niet kunt afronden is het bij deze aanbieders niet eens mogelijk om te spelen als je niet over een Nederlandse bankrekening beschikt.

Andere opties die bij sommige entertainment sites met een Nederlandse vergunning gebruikt kunnen worden zijn PayPal en creditcards. Net als betalingen via je bankrekening werken ook stortingen via e-wallets en creditcards erg eenvoudig en worden deze snel verwerkt. Daardoor zijn er altijd wel een paar veilige en vertrouwde opties die je kunt kiezen en waarmee je binnen no time geld kunt overmaken nadat je een account hebt aangemaakt. Het minimale bedrag dat je moet storten is meestal vastgesteld op 10 of 20 euro en transacties worden gelijk verwerkt.