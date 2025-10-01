Oud-meerkamper Warners nieuwe technisch directeur Atletiekunie

ARNHEM (ANP) - De Atletiekunie heeft in Chiel Warners een nieuwe technisch directeur gevonden. De voormalige meerkamper volgt Vincent Kortbeek op, van wie de bond eerder dit jaar afscheid nam. Warners (47) begint op 20 oktober.

Warners beleefde zijn hoogtepunt als atleet op de Olympische Spelen van 2004. In Athene werd hij vijfde op de meerkamp. Na zijn sportieve loopbaan werkte hij als fiscaal jurist bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland en verrichtte hij advieswerk als zelfstandig ondernemer.

"Met Chiel halen we veel ervaring binnen de internationale topatletiek in huis, gecombineerd met senioriteit op strategisch niveau en een enorm netwerk in de sport en het bedrijfsleven", zegt Pieke de Zwart, algemeen directeur bij de Atletiekunie. "Bovenal is Chiel een mensgericht persoon die vanuit verbinding denkt en handelt; iemand die, rekening houdend met de diverse belangen, daadkrachtig tot besluiten kan komen."