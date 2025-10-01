ECONOMIE
Farmaceuten willen actie kabinet om handelsoorlog

gezondheid
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 9:10
anp011025080 1
DEN HAAG (ANP) - Farmaceuten roepen het demissionaire kabinet op in actie te komen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg overeind te houden. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en belangenorganisaties Nefemed en Diagned zijn bezorgd over de handelsoorlog van de VS.
"Het Witte Huis is een internationale handelsoorlog begonnen, waaraan ook Nederland helaas niet ontkomt. Deze ontwikkelingen zijn ongekend en hebben grote gevolgen voor de zorg", schrijven de medicijnontwikkelaars. Woensdag gaat een invoerheffing van 100 procent in op geïmporteerde merkgeneesmiddelen. Ook verwijzen de farmaceuten naar heffingen op onder meer pulp en katoen uit de VS. Deze grondstoffen dienen als basismaterialen voor hulpmiddelen zoals verband.
Bedrijven moeten de kosten incasseren die de heffingen met zich meebrengen en daardoor kunnen ze minder investeren in onderzoek en nieuwe productie. De beschikbaarheid van geneesmiddelen verslechtert als gevolg "in rap tempo", aldus de vereniging.
