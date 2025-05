Elektrische step legaal vanaf juli 2025 – maar wat betekent dat voor wie er al een heeft?

De elektrische step wordt in Nederland vanaf 1 juli 2025 officieel toegestaan op de openbare weg. Dat is goed nieuws voor wie zich al langer stoort aan het verbod en de versnipperde handhaving. Toch komt er geen vrije rit voor iedereen. Gebruikers van een bestaande step krijgen nog een jaar om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Niet zomaar de weg op

Wie vanaf de zomer van 2025 legaal wil rijden, moet beschikken over een elektrische step die voldoet aan de eisen van de RDW. Denk aan een maximale snelheid van 25 kilometer per uur, goede verlichting, remmen aan twee kanten en een uniek identificatienummer. Zonder goedkeuring geen kenteken, en zonder kenteken geen toestemming om de weg op te gaan.

Daar komt nog iets bij: de elektrische step moet verzekerd zijn. Een WA-verzekering wordt verplicht, net zoals dat nu al geldt voor bromfietsen.

Voor bestaande gebruikers geldt een overgangsjaar

Heb je nu al een elektrische step in huis? Dan heb je tot 1 juli 2026 de tijd om het voertuig te laten keuren. Tot dat moment geldt een uitzondering, maar dat betekent niet dat je zomaar de straat op mag. Zolang er geen goedkeuring is verleend, blijft gebruik op de openbare weg in principe verboden. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete of inbeslagname van het voertuig.

Let op: niet iedere step zal goedgekeurd worden. Veel populaire modellen uit het buitenland voldoen niet aan de Nederlandse eisen. De RDW keurt modellen per type, dus ook een individueel goed onderhouden exemplaar kan worden afgewezen als het model als geheel niet voldoet.

Praktische gevolgen nog onduidelijk

Hoewel de regelgeving duidelijk is, roept de uitvoering nog vragen op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een ongeluk met een niet-goedgekeurde step tijdens de overgangsperiode? En hoe intensief gaat de politie handhaven?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat veiligheid vooropstaat. Tegelijkertijd wil men voorkomen dat een vernieuwende vorm van mobiliteit bij voorbaat wordt afgeremd. Verwacht wordt dat in de loop van 2025 steeds meer fabrikanten modellen op de markt brengen die wel aan alle voorwaarden voldoen.