Shukrula start kort geding om 'belemmeren contact met advocaat'

AMSTERDAM (ANP) - Een van de advocaten van de recent gearresteerde advocaat Vito Shukrula spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Volgens haar is het sinds afgelopen vrijdag niet meer mogelijk om contact te krijgen met Shukrula in de Penitentiaire Inrichting, terwijl een advocaat de toegang tot zijn of haar cliënt volgens de wet niet mag worden ontzegd.

Shukrula was de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij is vorige maand opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi.

Advocaat Sultan Kat staat hem niet bij in de strafzaak, maar wel in "privékwesties". Dat er nu al bijna een week geen contact meer mogelijk is, noemt ze "zeer onwenselijk". Tot vorige week had ze geregeld contact. "Dat mag niet ineens belemmerd worden", aldus Kat. Ze heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen meerdere keren gebeld, terugbelverzoeken gedaan en via e-mail contact gezocht met de PI, maar tot nu toe zonder resultaat.

Spoedeisend belang

De advocaat gaat de rechtbank vragen zo snel mogelijk het kort geding te laten plaatsvinden, omdat er volgens haar spoedeisend belang bij is. "We verwachten dat dit binnen een week gaat gebeuren."

Kat voerde samen met advocaat Carlo Crince le Roy en Shukrula de verdediging van Taghi, tot Shukrula's arrestatie. De andere twee advocaten zijn voor zover bekend geen verdachten in de strafzaak.

Doorspelen van berichten

Samen met Crince le Roy is Kat nu de praktijkwaarnemer van de zaken waarin Shukrula optrad als advocaat. Dat wil zeggen dat ze die zaken waarnemen of hebben overgenomen. "Voor de continuïteit van die zaken is het daarom ook van groot belang dat wij vertrouwelijk contact hebben met Shukrula", aldus Kat. Het kort geding is daarom mede namens Crince le Roy aangespannen. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten nu niet te reageren. "Dat doen we in de rechtszaal", aldus de woordvoerder.

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar is nog bezig.

Volgende zitting

Het strafrechtelijk onderzoek naar Shukrula begon afgelopen december met informatie van de AIVD, meldde het Openbaar Ministerie direct na de arrestatie.

De rechtbank veroordeelde Taghi vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. Momenteel loopt het hoger beroep in deze zaak. Het gerechtshof Amsterdam wil op de volgende zitting, begin juni, de advocatenkwestie van Taghi bespreken.