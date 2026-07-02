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FT: OpenAI stelt voor regering-Trump 5 procent belang te geven

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 8:11
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI heeft voorgesteld om de Amerikaanse overheid een belang van 5 procent te geven in de ChatGPT-maker. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden. Het zou onderdeel zijn van een plan om goede verhoudingen met de regering van president Donald Trump te waarborgen.
OpenAI-topman Sam Altman bepleit dat het geven van een financieel aandeel aan de samenleving de beste manier is om de winsten van kunstmatige intelligentie (AI) te delen, schrijft de zakenkrant. In verkennende gesprekken met de regering-Trump zou hij al een belang van deze omvang hebben gesuggereerd.
Andere Amerikaanse bedrijven zouden volgens OpenAI-bestuurders een vergelijkbaar belang moeten afstaan. Dit zou ook bedrijven zoals Anthropic, Google en Meta kunnen omvatten, al is nog onduidelijk of zij daarin meegaan.
Het voorstel van Altman valt samen met toenemende druk van Trump op grote Amerikaanse AI-bedrijven.
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