Greeploze keuken zonder nieuwe keuken? Bij nieuwe fronten kost dat €256 tot €680 extra, en dit krijg je ervoor

Wel genieten van een greeploze keuken, maar zonder deze volledig te moeten vervangen? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het kan wel degelijk. Als de basis van je keuken nog goed is, kun je namelijk enkel de frontjes vernieuwen. Zo creëer je zonder hak- en breekwerk een greeploos design. Inclusief kastjes die opengaan met een enkele druk of lades met een verzonken greep. Je hoeft dus geen nieuwe keuken te kopen als je verlangt naar strakke vlakken zonder handgrepen. In dit artikel lees je hoe je dit doet.

Wat er nodig is voor een greeploze keuken

Een greeploos systeem werkt op een andere manier dan de klassieke kastdeuren en lades mét greep. Er zijn twee opties:

de greep wordt geïntegreerd in de frontjes

er wordt een greeploos systeem toegepast

Beide opties zijn mogelijk voor een bestaande keuken. In beide gevallen blijven kasten, het werkblad en de apparatuur gewoon staan. Alleen de zichtbare voorkant verandert en daardoor ziet de keuken er niet alleen als nieuw uit, maar voelt ook zo aan.

Wat het kost, inclusief het verschil tussen greep en greeploos

Een greeploze keuken kost meer dan een model met grepen, maar het verschil is minder dan je zou denken. Omni-Deurtjes is gespecialiseerd in het plaatsen van fronten op maat die precies passen op de kasten die er al staan en dit bedrijf heeft het prijsverschil tussen greep en greeploos naast elkaar gezet.

De vanafprijzen voor fronten met greep zijn € 3.303, € 4.034 en € 5.076, waarbij je de keuze hebt uit 56 kleuren (inclusief houtlook). Voor een greeploze keuken zijn de vanafprijzen € 3.983, € 4.432 en € 5.332, en kun je kiezen uit 52 kleuren, waaronder hoogglans. In het duurste voorbeeld zijn de greeploze fronten overigens met de hand gelakt. De meerprijs bij Omni-Deurtjes is € 680, € 398 en € 256 voor greeploze fronten, waarbij het verschil in de totale keukenrenovatie kosten kleiner is bij een duurdere keuken.

Wat je ervoor krijgt en hoe het werkt

Als je kiest voor het vervangen van je keukendeurtjes, dan blijft de kastenstructuur intact. De lay-out blijft dus hetzelfde en de aansluitingen onveranderd. Het is een duurzame keuze als de basis nog goed is en het is goedkoper dan je complete keuken vervangen. De fronten en het systeem erachter worden echter volledig aangepast, wat zorgt voor een geheel nieuwe uitstraling.

Omni-Deurtjes zal meestal binnen één werkdag de keukendeurtjes vervangen , zonder dat hier hak- en breekwerk aan te pas komt. Voordat de montage begint, zorgt de specialist ervoor dat alles voorbereid is. Dit begint met een adviesgesprek en een offerte, waarna de keuken wordt ingemeten en tot slot de fronten op maat worden gemaakt.

Bij Omni-Deurtjes is het vervangen van kastdeurtjes mogelijk vanaf € 3.303 voor fronten met greep, en kost de renovatie van een complete keuken gemiddeld € 4.000 tot € 5.000 (inclusief inmeten, productie en montage).