Hoelang moet je eigenlijk buiten zijn per dag?

Gezondheid is belangrijk, maar het is soms moeilijk om alles te combineren. Werk, sport, gezond eten… en dan is er ook nog het buiten zijn. We zitten vaak binnen, vooral als het koud of nat is, en dat kan zijn tol eisen. Toch is buiten zijn, zelfs in de winter, ontzettend belangrijk voor je welzijn. Maar hoeveel tijd moet je nu eigenlijk buiten zijn per dag om echt het meeste profijt te hebben? In dit blog leggen we uit waarom het goed voor je is om naar buiten te gaan en hoe je dit kunt inpassen in je dagelijkse routine, ook in de winter!

Waarom is buiten zijn zo belangrijk?

Buiten zijn heeft ontzettend veel voordelen voor je gezondheid. Allereerst zorgt het voor een flinke dosis vitamine D. In de winter, wanneer de zon minder fel schijnt, krijg je vaak minder vitamine D binnen. Maar wist je dat de zon ook invloed heeft op je humeur? Daglicht stimuleert de productie van serotonine, het gelukshormoon. Dit maakt dat je je beter voelt en minder snel neerslachtig bent. Daarnaast helpt daglicht bij het regelen van je biologische klok, waardoor je beter slaapt. Dat betekent dat een paar minuten buiten zijn niet alleen goed is voor je lichaam, maar ook voor je geest!

Hoelang moet je buiten zijn per dag?

De gouden regel is: probeer dagelijks tussen de 11.00 en 15.00 uur naar buiten te gaan. Het liefst voor minstens 15 tot 30 minuten. Dit is het moment waarop het zonlicht het sterkst is en je dus het meeste voordeel haalt uit de buitenlucht. Het is zelfs zo dat de aanwezigheid van daglicht in deze uren ervoor zorgt dat je biologische klok beter functioneert en je slaapritme verbetert. Een kwartier tot een half uur buiten zijn kan dus echt al wonderen doen!

Maar je hoeft echt niet de hele dag buiten te zijn om de voordelen te ervaren. Het gaat erom dat je regelmatig in de buitenlucht bent. Zo krijgt je lichaam voldoende daglicht. Natuurlijk, als je een lange wandeling kunt maken, is dat fantastisch, maar even de deur uitlopen is ook al een stap in de goede richting.

Zo kom je vaker buiten (ook in de winter)!

In de winter is het niet altijd even verleidelijk om naar buiten te gaan, zeker als het koud en nat is. Maar gelukkig zijn er genoeg manieren om toch wat vaker buiten te komen. Hier zijn een paar praktische tips om je dag wat frisser te maken:

Maak het gezellig met een veranda

Als je een veranda hebt, is dat de perfecte plek om wat tijd buiten door te brengen zonder dat je meteen helemaal in de kou hoeft te staan. Je kunt een lekkere stoel neerzetten, een dekentje erbij pakken en zelfs een warme drank meenemen. Dit maakt het veel makkelijker om regelmatig even naar buiten te gaan.

Maak van buiten tijd een routine

Probeer elke dag op hetzelfde moment even naar buiten te gaan, bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze of net na het opstaan. Het wordt makkelijker als je het onderdeel maakt van je dagelijkse routine. Zet bijvoorbeeld een herinnering op je telefoon, zodat je niet vergeet om even de frisse lucht in te ademen.

Wandel naar je werk of de winkel

In plaats van de auto te nemen of het openbaar vervoer, kun je er ook voor kiezen om een stukje te wandelen. Niet alleen krijg je daardoor meer beweging, maar het geeft je ook de kans om buiten te zijn en van de natuur te genieten.

Waarom zou je niet buiten sporten?

Een korte wandeling, hardlopen of yoga in de tuin kan echt verfrissend zijn. Zelfs als het koud is, zorgt de frisse lucht ervoor dat je energieker en positiever bent. En je lichaam zal het je dankbaar zijn.

Zorg voor een goede buitenoutfit

In de winter kan het best fris zijn buiten, maar met de juiste kleding kun je jezelf goed beschermen tegen de kou. Draag een lekker warme jas, handschoenen en een sjaal, en je zult merken dat je het veel prettiger hebt buiten. Buiten zijn is ontzettend belangrijk voor je gezondheid, zelfs in de winter. Het helpt niet alleen je vitamine D-waarden op peil te houden, maar het zorgt ook voor een beter humeur en een betere nachtrust. Probeer dagelijks minimaal 15 tot 30 minuten buiten te zijn, bij voorkeur tussen 11.00 en 15.00 uur, wanneer het zonlicht het sterkst is. En met een beetje creativiteit, zoals een gezellige veranda of een dagelijkse wandelroutine, kun je makkelijk meer buiten zijn – zelfs als het koud is. Dus trek die jas aan en haal een frisse neus, want je lichaam zal je er dankbaar voor zijn!