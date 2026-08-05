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Glastuinbouw teleurgesteld door uitblijven oplossing sproeiverbod

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 14:06
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ZOETERMEER (ANP) - Glastuinbouw Nederland is "diep teleurgesteld" dat er voorlopig geen oplossing komt voor de telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven die de sector heeft aangedragen. Zoals gezuiverd rioolwater niet afvoeren naar de zee, maar toevoegen aan de sloten zodat de telers daarmee hun gewassen kunnen besproeien.
Delfland wil dat voorlopig niet doen. Volgens een woordvoerster zijn dat "onwenselijke maatregelen die we alleen inzetten als het echt niet anders kan".
Vanwege de droogte geldt sinds woensdag een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam. Dat betekent dat er geen water meer uit sloten, beken en kanalen gehaald mag worden en dat raakt de tuinbouw in onder meer het Westland. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in.
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