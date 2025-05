Kalenders zijn meer dan een handig overzicht van dagen

We hangen ze in het toilet, zetten ze op het bureau of gebruiken ze als decoratief geheugensteuntje in de keuken: kalenders zijn al decennialang een vaste waarde in huis. En hoewel we tegenwoordig alles digitaal kunnen bijhouden, blijft de papieren kalender verrassend populair. Of het nu gaat om een kleurrijke verjaardagskalender, een wandkalender per maand of een overzichtelijke weekplanner, ze zijn nog altijd geliefd én praktisch. Maar wist je dat de kalender die we vandaag de dag gebruiken eigenlijk een heel interessante geschiedenis heeft?

Van Romeinen tot seizoenskalender

De kalender zoals we die nu kennen is gebaseerd op de Gregoriaanse kalender, ingevoerd in 1582. Deze verving de oudere Juliaanse kalender, omdat die net niet helemaal synchroon liep met de zon. Het gevolg: de seizoenen begonnen langzaam te verschuiven. Door de aanpassing liep de kalender weer in de pas met de lente en de zomer en kwamen de feestdagen op de juiste momenten terug.

Een leuk weetje: september, oktober, november en december waren oorspronkelijk de 7e tot en met de 10e maand van het jaar (zoals hun Latijnse namen ook aangeven: septem = 7, octo = 8, enzovoort). Maar toen er later maanden vóór januari werden toegevoegd, bleven de namen onveranderd (en dus een beetje misleidend).

Waarom we nog steeds papieren kalenders gebruiken

Je zou denken dat digitale agenda’s de papieren kalender overbodig hebben gemaakt. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen visuele rust en overzicht waarderen. Een papieren kalender hangt op een vaste plek en is niet afhankelijk van een batterij of wifi-verbinding. Bovendien kun je er notities, verjaardagen en afspraken in kwijt zónder pop-ups of afleiding. Hierdoor zijn de papieren kalenders nog altijd volop in trek. Een verjaardagskalender is daarbij een categorie op zich. Anders dan gewone kalenders hebben ze geen jaartallen, maar alleen maanden en dagen en hoef je in principe maar een keer aan te schaffen. Zo vergeet je nooit de verjaardag van een vriend(in), collega of familielid, zelfs niet jaren later.

De kalender als stijlitem