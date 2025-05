PVV en VVD dringen aan op privatisering Nederlandse Loterij

DEN HAAG (ANP) - De regeringspartijen PVV en VVD nemen er geen genoegen mee dat het kabinet de Nederlandse Loterij in overheidshanden wil houden. Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën, NSC) liet vorige week weten dat privatisering nu niet haalbaar is, een besluit dat volgens deze partijen "veel vragen" oproept.

"De overheid hoort geen gokaanbieder te zijn", zei PVV-Kamerlid Henk de Vree donderdag in een debat. Dat vindt ook VVD'er Aukje de Vries, die het standpunt van de NSC-bewindsman "volstrekt onbegrijpelijk" vindt. "Ik weet niet waarom wij een loterij in handen hebben, en ik snap ook niet dat een weldenkend mens dat zou kunnen uitleggen."

Van Oostenbruggen wees onder meer op de toename van het aantal gokverslavingen sinds online gokken onder voorwaarden is toegestaan. Daarom schrikt het kabinet ervoor terug om een groter deel van het kansspelaanbod in commerciële handen te laten vallen. De Nederlandse Loterij is eigenaar van onder meer de Staatsloterij, Lotto en Toto.