Commissie: Hebrew University heeft nauwe banden met leger Israël

AMSTERDAM (ANP) - De Hebrew University, een van de grootste universiteiten in Israël, heeft nauwe banden met het leger van dat land. Dat constateert een adviescommissie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op advies van de commissie heeft de UvA besloten om voorlopig geen studenten meer uit te wisselen met de Israëlische instelling.

Volgens het eindrapport werkt de Israëlische universiteit mee aan onderzoek en training voor het leger en de defensie-industrie van Israël. Die zijn "betrokken bij grote en stelselmatige mensenrechtenschendingen", aldus de commissie. Als voorbeelden van de banden met het Israëlische leger verwijst het rapport naar de universiteitsprogramma's Talpiot, voor de ontwikkeling van wapens, en Havatzalot, voor het opleiden van medewerkers van inlichtingendiensten.

De adviescommissie noemt ook een hoogleraar die ontslag nam nadat hij een petitie voor een wapenstilstand in de Gazastrook had ondertekend. De naam van de hoogleraar is onleesbaar gemaakt. "Onder de huidige omstandigheden kunnen de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting van onderzoekers en studenten niet worden gegarandeerd", staat in het rapport. Dit kan volgens de commissie "negatieve gevolgen hebben voor de vrijheid van UvA-studenten om kritische vragen te stellen en gebruik te maken van hun vrije meningsuiting".