Waarom voel je je in november zo snel moe en lusteloos? Je staat op in het donker en komt in het donker weer thuis. Binnen brandt de lamp soms van ontbijt tot avondeten. Dat sombere gevoel is geen verbeelding. Je lichaam draait op daglicht en krijgt daar in deze weken veel te weinig van. Toch kun je thuis meer halen uit de paar lichte uren die er wel zijn.

Het dak biedt daarvoor een kans die veel mensen over het hoofd zien. Een lichtkoepel vangt licht van bovenaf op, precies waar ramen in de gevel tekortschieten.

Waarom je lichaam in de winter snakt naar licht

Je hebt een interne klok die zich elke ochtend opnieuw instelt. Daglicht geeft daarvoor het startsein. Het remt de aanmaak van melatonine, het stofje dat je slaperig maakt. Tegelijk maakt je brein meer serotonine aan. Dat houdt je alert en opgewekt. Krijg je te weinig licht, dan raakt dat ritme uit balans. Je slaapt slechter, hebt minder zin in dingen en grijpt sneller naar iets zoets. Veel mensen kennen dit als de winterdip. Een lamp lost dat maar deels op. Zelfs een grijze winterdag geeft buiten al snel duizenden lux. In een gemiddelde woonkamer kom je met lampen vaak niet verder dan een paar honderd. Het verschil zit dus niet in een gezelligere lamp.

Het zit in echt daglicht dat je naar binnen haalt. Daarbij werkt licht van boven anders dan licht van opzij. Een raam in de muur kijkt vaak tegen de buren of een schutting aan. Een opening in het dak kijkt recht naar de lucht. Daardoor valt het licht dieper en gelijkmatiger de ruimte in.

Donkere plekken in huis krijgen een tweede leven

Elk huis heeft een plek waar het daglicht nooit echt doordringt. Denk aan de badkamer zonder raam, de overloop midden in het huis of de diepe uitbouw achter de keuken. Juist daar merk je in de winter hoe somber een ruimte kan voelen. Zet je in zo'n ruimte een lichtkoepel in het platte dak, dan verandert de sfeer direct. Je douchet 's ochtends bij natuurlijk licht. De overloop voelt niet langer als een donkere gang. En de eettafel in de uitbouw wordt de lichtste plek van het huis.

Ben je bang voor kou van boven? Moderne lichtkoepels met HR++ glas houden de warmte goed binnen. Sommige modellen met inbraakwerend glas halen zelfs een isolatiewaarde die past bij nieuwbouw. Kies je een koepel die kan ventileren, dan laat je ook vocht uit de badkamer ontsnappen. Met een elektrische uitvoering regel je dat gewoon met een afstandsbediening.

Ook privacy hoeft geen probleem te zijn: Een heldere koepel geeft je zicht op wolken en sterren. Een opale uitvoering laat het licht zacht binnen zonder dat iemand naar binnen kijkt.

Zo kies je de juiste lichtkoepel voor jouw dak

Begin met meten. De dagmaat is de opening waar het licht straks doorheen valt. Daarop stem je de koepel en de opstand af. Heb je al een oude koepel die vergeeld of slecht geïsoleerd is? Vaak plaats je de nieuwe gewoon op de bestaande opstand. De oude schroefgaatjes verdwijnen dan onder de nieuwe koepel. Daarna bepaal je wat je belangrijk vindt.

Wil je vooral licht, of ook frisse lucht en extra isolatie? Bij lichtkoepeltje.nl stel je je koepel zelf samen. Je kiest het materiaal, helder of opaal en het type opstand. De webshop werkt al ruim dertig jaar met lichtkoepels en platdakramen van merken als Skylux, VELUX, Fakro en Intura. Bijna alles ligt op voorraad en staat binnen een week bij je voor de deur.

Boven de 200 euro betaal je in Nederland geen verzendkosten, maar wacht niet tot het voorjaar. De donkerste weken liggen nog voor je. Een dakdekker plaatst een koepel vaak binnen een dag. Zo zit je deze winter al in het licht, in plaats van pas als de dagen vanzelf weer lengen.