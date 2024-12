Michael Saylor presenteert zijn $81 biljoen Bitcoin-reserveplan voor de VS

Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy en een prominente voorstander van Bitcoin, heeft een ambitieus plan voorgesteld voor de Verenigde Staten om een ​​nationale Bitcoin-reserve aan te nemen. Dit voorstel, waarvan Saylor gelooft dat het maar liefst $81 biljoen aan vermogen voor de Amerikaanse schatkist kan genereren, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door industrieën die cryptocurrency hebben omarmd. Deze industrieën erkennen al lang de voordelen van blockchaintechnologie, waaronder verbeterde beveiliging, snellere transacties en meer privacy.

Een van deze sectoren is e-commerce, die dankzij crypto lagere transactiekosten heeft kunnen bieden voor zowel handelaren als klanten. Een andere sector is de gokindustrie. Sommige van de best uitbetalende casino bonussen zijn alleen mogelijk dankzij cryptocurrency, aangezien verschillende online casino's cryptocurrency al in hun betalingssystemen hebben geïntegreerd, en Saylors visie zou de acceptatie verder kunnen stimuleren, waardoor een bredere basis ontstaat voor cryptocurrency-technologieën om te floreren.

De kern van Saylors plan is het idee om Bitcoin aan te merken als een "digitale grondstof" en tegelijkertijd een transparant regelgevingskader te creëren voor uitgevers, beurzen en eigenaren van digitale activa. Hij betoogt dat deze aanpak bedrijven en individuen in staat zou stellen om het potentieel van Bitcoin te benutten en tegelijkertijd de economische groei te stimuleren. De Amerikaanse overheid heeft al een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin in bezit: meer dan 207.000 tokens die in beslag zijn genomen in strafzaken zoals Silk Road. Daarmee is het de grootste nationale Bitcoin-bezitter. Saylor ziet dit als een kans om de Verenigde Staten te positioneren als een wereldleider in de digitale activa-economie. Hij gelooft dat de VS door deze bezittingen strategisch te gebruiken, de dollar kan versterken, haar staatsschuld kan aanpakken en aanzienlijke economische waarde kan ontsluiten.

Een aspect van Saylors voorstel betreft regelmatige aankopen van Bitcoin door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dit komt overeen met een raamwerk dat is voorgesteld door senator Cynthia Lummis, die zich voorstelt dat de overheid jaarlijks 200.000 Bitcoins koopt gedurende vijf jaar om een ​​reserve van een miljoen tokens te creëren, wat ongeveer 5% van de totale voorraad van Bitcoin vertegenwoordigt. Een dergelijke stap zou financiering vereisen van de winsten van de Federal Reserve-bankdeposito's en goudbezittingen, waarbij de reserve ten minste twee decennia in stand wordt gehouden. Saylor benadrukt het belang van dergelijke proactieve maatregelen en waarschuwt dat inactiviteit ertoe kan leiden dat de VS zijn concurrentievoordeel op het gebied van digitale activa verliest, met name ten opzichte van landen als China.

Bovendien zou Saylors plan de volatiliteit van Bitcoin kunnen verminderen door de liquiditeit en marktdiepte te vergroten. Een stabiele markt voor cryptovaluta zou niet alleen aantrekkelijk zijn voor bedrijven, maar ook voor consumenten, die prijsschommelingen vaak zien als een barrière voor acceptatie. Deze stabiliteit zou meer vertrouwen in Bitcoin kunnen bevorderen en het een meer haalbare optie kunnen maken voor dagelijkse transacties, investeringen en operationele behoeften in alle sectoren.

Saylors visie voor een nationale Bitcoin-reserve vertegenwoordigt een gedurfde strategie om het Amerikaanse financiële systeem te moderniseren en tegelijkertijd biljoenen dollars aan waarde te creëren. Voor sectoren als online casino's, die al gebruikmaken van cryptovalutatechnologie, zou dit plan kunnen leiden tot versnelde acceptatie, verbeterde beveiliging en bredere legitimiteit. Nu het debat over digitale activa voortduurt, biedt Saylors voorstel een blik op een toekomst waarin cryptovaluta een centrale rol spelen bij het stimuleren van economische innovatie en groei.