Moeder & zoon winnen twee nationale prijzen — en maken schoonmaken weer simpel

“Ik was gewoon klaar met al dat plastic.”
Lisette zegt het alsof het de normaalste zaak
van de wereld is. Aan haar keukentafel ontstond een idee dat net zo huiselijk
als ambitieus is: kan wassen schoner,
slimmer en zónder onnodig plastic?
Samen met haar zoon, Floris
, bouwde ze aan Mother’s Earth
— een familiebedrijf dat in korte tijd
twee grote onderscheidingen pakte: de ABN
AMRO Webshop Awards the Netherlands 2025–2026 (categoriewinnaar
‘Huishoudelijk’)
en de Shopping
Awards 2025 – PayPal Beste Starter Award
. Dat is niet alleen een
schouderklopje; het is een publiek
én professioneel
signaal dat het
werkt in het echte leven.
“Het
begint thuis,” zegt Lisette. “Je staat boven de wasmand, kijkt naar al die
flessen en denkt: dit kan toch slimmer?”
Waarom die prijzen ertoe doen (voor jou,
niet alleen voor ons)
De
ABN AMRO-verkiezingen draaien op consumentenstemmen:
dit jaar werden bijna 295.000 stemmen
uitgebracht, met Mother’s Earth als
categoriewinnaar ‘Huishoudelijk’ bij de Webshop Awards. De PayPal Beste
Starter is juist een vakjuryprijs:
experts beoordelen de professionaliteit, aanpak en groeipotentie van jonge
e-commercemerken. Samen vertellen die twee: huishoudens kiezen hier vrijwillig voor, en vakmensen zien draagvlak voor schaal.
Floris:
“Een publieksprijs zegt: dit past in je
routine. Een juryprijs zegt: dit merk
kan doorbouwen.”
Persoonlijk & intiem: het verhaal
achter de doos
Het
moeder-zoon-dna is geen marketingverhaaltje; het is hoe er beslissingen worden
gemaakt. Lisette en Floris — co-founders
sinds dag één — houden de lijnen kort: feedback gaat niet door vijf lagen heen,
maar komt direct op tafel terecht. Dat verklaart de snelheid waarmee er is
doorontwikkeld en opgeschaald. (Ja, Lisette
Gutker de Geus en Floris Gutker:
je ziet ze samen ook in de officiële berichtgeving en kanalen terug.)
“Ik
dacht altijd dat ik goed bezig was met recyclen,” zegt Lisette. “Tot ik las dat
veel plastic uiteindelijk níet herboren
wordt als nieuw plastic. Toen was ik er klaar mee: minder erin, minder
eruit.”
In
Europa wordt 41% van het plastic
verpakkingsafval gerecycled (2022, Eurostat). Een ouder, veelgebruikt
cijfer voor totaal kunststofafval
ligt rond 32,5% (EU-28+2, 2018).
Vooruitgang dus — maar nog genoeg te winnen. Daarom voelt Mother’s Earth niet
als activisme, maar als huishoudelijke
vooruitgang: een kleine, herhaalbare handeling die optelt.
Toegankelijk maar professioneel: wat je
wél en niet hoeft te weten
Je
hoeft geen chemicus te zijn om te snappen wat het oplevert:
●
Minder gesjouw & minder troep: compacte, lichtgewicht verpakkingen die
geen halve kast innemen.
●
Logisch gebruik: een
strip in de trommel — doseren zonder gegok.
●
Gezinsvriendelijke keuze: nuchtere formules, duidelijke uitleg,
en service die bereikbaar is.
Vakmatig
gezien vertellen de prijzen ook iets anders belangrijks: consumentenvalidatie + juryoordeel = lager risico om te proberen. De Shopping-Awardsjury prees de snelheid van groei en professionele aanpak; precies de punten
die beleid maken bij schaalbare merken.
“We
willen dat ‘duurzaam’ niet voelt als gedoe,” zegt Floris. “Eerder als
opluchting. Oh, dus zó kan het ook.”
Urgent maar optimistisch: de toekomst van
‘schoon’
De
paradox is helder: we willen minder
plastic, maar onze kasten staan vol met plastic flessen. Europa beweegt de
goede kant op, maar het tempo moet
omhoog. Dat lukt alleen als duurzame keuzes echt passen in drukke levens. Mother’s Earth wil daarom geen
geweten zijn, maar een gewoonte.
Lisette:
“Voor mij is het ongelooflijk om te zien dat zoveel families meedoen. Elke week krijgen we de vraag: waar zijn jullie in de winkel? Dat is het mooiste bewijs dat het niet bij online
blijft.”
Twijfels horen erbij — hier is hoe we ze
kleiner maken
We
weten dat de categorie kritisch bekeken
wordt. De wasstripsmarkt kreeg in Nederland z’n deel scepsis door tests en
reviews. Precies daarom voelen twee nationale prijzen als een dubbel bewijs: gezinnen waarderen het
in praktijk, en professionals zien dat het merk de organisatie op orde heeft. Voor twijfels die blijven (geur, witwas,
hardnekkige vlekken) geldt: eerlijk
uitleggen, blijven verbeteren — en geen grootspraak. (De Nederlandse
wasstripsmarkt als geheel kent die
punten; wie inzoomt op de markt, ziet zowel sterke beloftes als terechte vragen
terug in analyses van consumentengedrag.)
“We
beloven niets wat we niet kunnen waarmaken,” zegt Lisette. “Liever honderd keer
kleine verbeteringen dan één keer een groot woord.”
Wat deze prijzen concreet betekenen in je
wasruimte
●
Vertrouwen van anderen
: je stapt niet in het diepe; je sluit je
aan bij een keuze die duizenden
huishoudens
al maakten. (De ABN AMRO-verkiezing wordt gevoed door honderdduizenden consumentenstemmen
.)
●
Merk dat kan opschalen
: een juryprijs
op professionaliteit en potentie vertelt dat je service,
levering en ondersteuning mee kunnen
groeien
met de vraag.
●
Een routine die blijft: omdat het eenvoudig voelt. Niet drastisch, wel consequent.
“Schoonmaken
wordt in Europa gerecycled,” grapte
een klant ooit tegen ons — “maar mijn routine niet.” Precies. Dáár willen we
bij helpen: niet één grote ommezwaai, maar een ritme dat blijft.
Feitenkader
●
ABN AMRO Webshop Awards the Netherlands
2025–2026
— Categoriewinnaar ‘Huishoudelijk’:
Mother’s Earth
. Publieksverkiezing met bijna
295.000 stemmen.
●
Shopping Awards 2025 – PayPal Beste
Starter Award
— juryprijs
, toegekend op basis van
professionaliteit, groei en potentie; Mother’s
Earth
winnaar.
●
Founders
: Lisette
Gutker de Geus
& Floris Gutker
(moeder & zoon).
●
Context plasticrecycling
(EU): 41%
voor plastic
verpakkingsafval
(2022, Eurostat); ~32,5%
als ouder referentiepunt voor totaal
kunststofafval
(2018, EU-28+2).
En nu: één kleine stap (die je blijft
zetten)
Als
je genoeg hebt van onnodige plasticflessen en proefballonnetjes, is dit je
zachte duwtje. Probeer het een maand. Kijk wat het in je kast, in je dag en
in je hoofd doet.
Ontdek de bekroonde routine van Mother’s
Earth — en maak schoonmaken
weer simpel, vriendelijk en een tikje lichter.
Bronnen (selectie): officiële
winnaarslijst en vakmedia over Shopping Awards 2025; ABN
AMRO-verkiezingsberichtgeving en categorie-uitkomst ‘Huishoudelijk’; Eurostat
over recyclingpercentages; merk- en foundersinformatie.