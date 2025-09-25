“Ik was gewoon klaar met al dat plastic.” Lisette zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Aan haar keukentafel ontstond een idee dat net zo huiselijk als ambitieus is: kan wassen schoner, slimmer en zónder onnodig plastic? Samen met haar zoon, Floris, bouwde ze aan ABN AMRO Webshop Awards the Netherlands 2025–2026 (categoriewinnaar ‘Huishoudelijk’) en de Shopping Awards 2025 – PayPal Beste Starter Award. Dat is niet alleen een schouderklopje; het is een publiek én professioneel signaal dat het werkt in het echte leven. Lisette zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Aan haar keukentafel ontstond een idee dat net zo huiselijk als ambitieus is:Samen met haar zoon,, bouwde ze aan Mother’s Earth — een familiebedrijf dat in korte tijd twee grote onderscheidingen pakte: deen de. Dat is niet alleen een schouderklopje; het is eenénsignaal dat het werkt in het echte leven.

“Het begint thuis,” zegt Lisette. “Je staat boven de wasmand, kijkt naar al die flessen en denkt: dit kan toch slimmer?”

Waarom die prijzen ertoe doen (voor jou, niet alleen voor ons)

De ABN AMRO-verkiezingen draaien op consumentenstemmen: dit jaar werden bijna 295.000 stemmen uitgebracht, met Mother’s Earth als categoriewinnaar ‘Huishoudelijk’ bij de Webshop Awards. De PayPal Beste Starter is juist een vakjuryprijs: experts beoordelen de professionaliteit, aanpak en groeipotentie van jonge e-commercemerken. Samen vertellen die twee: huishoudens kiezen hier vrijwillig voor, en vakmensen zien draagvlak voor schaal.

Floris: “Een publieksprijs zegt: dit past in je routine. Een juryprijs zegt: dit merk kan doorbouwen.”

Persoonlijk & intiem: het verhaal achter de doos

Het moeder-zoon-dna is geen marketingverhaaltje; het is hoe er beslissingen worden gemaakt. Lisette en Floris — co-founders sinds dag één — houden de lijnen kort: feedback gaat niet door vijf lagen heen, maar komt direct op tafel terecht. Dat verklaart de snelheid waarmee er is doorontwikkeld en opgeschaald. (Ja, Lisette Gutker de Geus en Floris Gutker: je ziet ze samen ook in de officiële berichtgeving en kanalen terug.)

“Ik dacht altijd dat ik goed bezig was met recyclen,” zegt Lisette. “Tot ik las dat veel plastic uiteindelijk níet herboren wordt als nieuw plastic. Toen was ik er klaar mee: minder erin, minder eruit.”

In Europa wordt 41% van het plastic verpakkingsafval gerecycled (2022, Eurostat). Een ouder, veelgebruikt cijfer voor totaal kunststofafval ligt rond 32,5% (EU-28+2, 2018). Vooruitgang dus — maar nog genoeg te winnen. Daarom voelt Mother’s Earth niet als activisme, maar als huishoudelijke vooruitgang: een kleine, herhaalbare handeling die optelt.

Toegankelijk maar professioneel: wat je wél en niet hoeft te weten

Je hoeft geen chemicus te zijn om te snappen wat het oplevert:

● Minder gesjouw & minder troep: compacte, lichtgewicht verpakkingen die geen halve kast innemen.

● Logisch gebruik: een strip in de trommel — doseren zonder gegok.

● Gezinsvriendelijke keuze: nuchtere formules, duidelijke uitleg, en service die bereikbaar is.

Vakmatig gezien vertellen de prijzen ook iets anders belangrijks: consumentenvalidatie + juryoordeel = lager risico om te proberen. De Shopping-Awardsjury prees de snelheid van groei en professionele aanpak; precies de punten die beleid maken bij schaalbare merken.

“We willen dat ‘duurzaam’ niet voelt als gedoe,” zegt Floris. “Eerder als opluchting. Oh, dus zó kan het ook.”

Urgent maar optimistisch: de toekomst van ‘schoon’

De paradox is helder: we willen minder plastic, maar onze kasten staan vol met plastic flessen. Europa beweegt de goede kant op, maar het tempo moet omhoog. Dat lukt alleen als duurzame keuzes echt passen in drukke levens. Mother’s Earth wil daarom geen geweten zijn, maar een gewoonte.

Lisette: “Voor mij is het ongelooflijk om te zien dat zoveel families meedoen. Elke week krijgen we de vraag: waar zijn jullie in de winkel? Dat is het mooiste bewijs dat het niet bij online blijft.”

Twijfels horen erbij — hier is hoe we ze kleiner maken

We weten dat de categorie kritisch bekeken wordt. De wasstripsmarkt kreeg in Nederland z’n deel scepsis door tests en reviews. Precies daarom voelen twee nationale prijzen als een dubbel bewijs: gezinnen waarderen het in praktijk, en professionals zien dat het merk de organisatie op orde heeft. Voor twijfels die blijven (geur, witwas, hardnekkige vlekken) geldt: eerlijk uitleggen, blijven verbeteren — en geen grootspraak. (De Nederlandse wasstripsmarkt als geheel kent die punten; wie inzoomt op de markt, ziet zowel sterke beloftes als terechte vragen terug in analyses van consumentengedrag.)

“We beloven niets wat we niet kunnen waarmaken,” zegt Lisette. “Liever honderd keer kleine verbeteringen dan één keer een groot woord.”

Wat deze prijzen concreet betekenen in je wasruimte

Vertrouwen van anderen: je stapt niet in het diepe; je sluit je aan bij een keuze die duizenden huishoudens al maakten. (De ABN AMRO-verkiezing wordt gevoed door honderdduizenden consumentenstemmen.) : je stapt niet in het diepe; je sluit je aan bij een keuze dieal maakten. (De ABN AMRO-verkiezing wordt gevoed door.)

Merk dat kan opschalen: een juryprijs op professionaliteit en potentie vertelt dat je service, levering en ondersteuning mee kunnen groeien met de vraag. : eenop professionaliteit en potentie vertelt dat je service, levering en ondersteuningmet de vraag.

● Een routine die blijft: omdat het eenvoudig voelt. Niet drastisch, wel consequent.

“Schoonmaken wordt in Europa gerecycled,” grapte een klant ooit tegen ons — “maar mijn routine niet.” Precies. Dáár willen we bij helpen: niet één grote ommezwaai, maar een ritme dat blijft.

Feitenkader

ABN AMRO Webshop Awards the Netherlands 2025–2026 — Categoriewinnaar ‘Huishoudelijk’: Mother’s Earth. Publieksverkiezing met bijna 295.000 stemmen. . Publieksverkiezing met

Shopping Awards 2025 – PayPal Beste Starter Award — juryprijs, toegekend op basis van professionaliteit, groei en potentie; Mother’s Earth winnaar. , toegekend op basis van professionaliteit, groei en potentie;winnaar.

Founders: Lisette Gutker de Geus & Floris Gutker (moeder & zoon). (moeder & zoon).

Context plasticrecycling (EU): 41% voor plastic verpakkingsafval (2022, Eurostat); ~32,5% als ouder referentiepunt voor totaal kunststofafval (2018, EU-28+2). (EU):voor(2022, Eurostat);als ouder referentiepunt voor(2018, EU-28+2).

En nu: één kleine stap (die je blijft zetten)

Als je genoeg hebt van onnodige plasticflessen en proefballonnetjes, is dit je zachte duwtje. Probeer het een maand. Kijk wat het in je kast, in je dag en in je hoofd doet.

Bronnen (selectie): officiële winnaarslijst en vakmedia over Shopping Awards 2025; ABN AMRO-verkiezingsberichtgeving en categorie-uitkomst ‘Huishoudelijk’; Eurostat over recyclingpercentages; merk- en foundersinformatie.