Raad waarschuwt: te weinig hulp voor jongeren uit jeugdinrichting

DEN HAAG (ANP) - Jongeren die na een veroordeling in een jeugdinrichting worden geplaatst, krijgen nog altijd te weinig hulp en begeleiding. Ook het vinden van geschikte woonruimte nadat iemand (voorwaardelijk) wordt vrijgelaten is vaak "problematisch", signaleert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Die noemt de huidige praktijk "niet in het belang is van jeugdigen en de samenleving".

De RSJ heeft vaker aandacht gevraagd voor de problemen en is niet te spreken over wat daarmee is gedaan. "De RSJ is verontrust dat aanbevelingen uit eerdere onderzoeken niet tot opvolging daarvan hebben geleid", schrijft de raad in een advies.

Jongeren die in een jeugdinrichting worden geplaatst, hebben vaak een "complexe combinatie van problematiek". Een deel heeft eigenlijk levenslang intensieve zorg en toezicht nodig. Als er voor hen geen passende plek is, leidt dat volgens de raad tot grote maatschappelijke risico's. De RSJ stelt dat "op zeer korte termijn" verbetering nodig is.