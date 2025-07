Nederland haalt 3 miljard op met staatsleningen – beleggers happen gretig toe

Maandagochtend, 21 juli 2025: terwijl de meeste mensen nog aan hun tweede kop koffie zaten, tikte het agentschap van het Ministerie van Financiën rustig 3,03 miljard euro binnen via de heropening van twee kortlopende staatsleningen.

Dat klinkt misschien als droge kost, maar voor de liefhebbers van cijfers en staatsfinanciën was dit toch een aardige meevaller. Zeker als je weet dat de belangstelling van beleggers ruimschoots boven verwachting lag.

Maar kijk, in vergelijking met de staatsleningen blijft dat natuurlijk klein bier. De eerste lening, met een einddatum op 29 september 2025 , was immers goed voor 1,74 miljard euro. Daarmee komt het totaal aan uitstaande schuld op die lening nu op 6,32 miljard euro. Beleggers konden rekenen op een rendement van 1,935%.

Niet wereldschokkend hoog, maar in deze tijden van relatieve economische kalmte blijkbaar aantrekkelijk genoeg om het bedrag ruim binnen te hengelen. De tweede lening, iets langer lopend tot 30 oktober 2025, bracht nog eens 1,29 miljard euro op. Het totaal voor die lening staat nu op 5,23 miljard, met een rendement van 1,923%. Nauwelijks lager, maar net genoeg om een boekhouder er wat langer naar te laten staren.

Wat opvalt: beide veilingen hadden als doelbedrag tussen de 1 en 2 miljard euro per stuk. En dat werd makkelijk gehaald – sterker nog, het werd ruim overschreden. Beleggers stonden dus duidelijk te popelen om hun geld in deze relatief veilige papieren te stoppen. Waarom? Nou ja, de rente is stabiel, het risico is laag (want: Nederlandse staat), en voor grote institutionele partijen zijn dit soort leningen nog altijd een geliefde manier om geld even “te parkeren”.

Dat bredere plaatje laat op dit moment zien dat Nederland zich vrij makkelijk kan blijven financieren. De markten hebben duidelijk vertrouwen in de kredietwaardigheid van de staat, en zolang de rente enigszins onder controle blijft, blijft het voor de overheid aantrekkelijk om kortlopende leningen uit te geven als er geld nodig is. Denk aan lopende uitgaven, economische impulsen of het simpelweg herstructureren van bestaande schulden.

Wat je hier ook aan afziet, is dat de beleggers – of het nou pensioenfondsen zijn of banken – nog altijd vertrouwen hebben in de Nederlandse economie. En dat vertrouwen vertaalt zich dus in meer dan drie miljard euro aan vers geld, opgehaald in één ochtend. Zonder toeters en bellen, zonder drama. Gewoon, zoals het hier vaak gaat: degelijk, strak georganiseerd en blijkbaar nog altijd gewild.

Die heropening van de staatsleningen laat daarmee vooral zien dat, ondanks alle internationale onzekerheden, Nederland er financieel nog behoorlijk stevig voor staat. Geen spektakel, maar wel solide. En soms is dat precies wat je nodig hebt.