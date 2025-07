Cambodja wil dat Thailand 20 gevangen genomen soldaten teruggeeft

PHNOM PENH (ANP/AFP) - Cambodja heeft buurland Thailand gevraagd om twintig soldaten die dinsdag gevangen zijn genomen, acht uur nadat het staakt-het-vuren was ingegaan, "zo snel mogelijk terug" te geven. Dat meldt de Cambodjaanse minister van Defensie Maly Socheata. Volgens de defensieminister zijn de onderhandelingen gaande.

Het staakt-het-vuren tussen Cambodja en Thailand is in de nacht van maandag op dinsdag ingegaan na vijf dagen van gevechten. Sindsdien hebben Phnom Penh en Bangkok elkaar ervan beschuldigd het bestand te hebben geschonden.

De Thaise en Cambodjaanse regeringen zijn al decennia in conflict over de 800 kilometer lange grens, die tijdens de Franse koloniale tijd werd vastgesteld. Bij de recente gevechten, de eerste sinds 2011, in het omstreden grensgebied kwamen minstens 43 mensen om het leven.