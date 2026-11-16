Nieuwe klanten werven

Je wilt nieuwe klanten, maar je eigen agenda zit al vol. Een nieuwe accountmanager aannemen is dan een dure oplossing. Je moet deze werven, inwerken en wachten op de eerste deals. Een externe partij kan je helpen met het eerste contact met prospects.

Bepaal eerst wat je uitbesteedt

Klantwerving bestaat uit drie fases: selecteren van je doelgroep, het benaderen van je doelgroep en de reacties kwalificeren. Een partner kan alles overnemen of een klein gedeelte. Maak die keuze bewust. Ken jij je markt als geen ander, maar heb je geen tijd om te bellen en te mailen? Besteed dan alleen de tijd aan het benaderen en houd de selectie zelf in handen.

Wat je ook kiest? Het gesprek blijft bij jou. Niemand verkoopt jouw dienst beter dan jij.

Leg vast wat een goede lead is

Hier zit het grootste risico. Voorkom gesprekken die niets opleveren door vooraf vast te stellen waar de kansen liggen. Kijk naar onderstaande criteria.

Welke branche en bedrijfsgrootte zoek je? Welke functie heeft je gesprekspartner? Welk probleem moet je gesprekspartner hebben? Wanneer is een lead warm genoeg voor een afspraak?

Spreek vooraf af wat er gebeurt als de leads niet aan jouw criteria voldoen. Vervangt de partij die lead, of krijg je korting? Wil je meer klanten aantrekken in plaats van alleen je agenda vullen? Dan is dit lijstje belangrijker dan het aantal afspraken dat iemand je belooft.

Kies het verdienmodel dat bij je past

Vergelijk je een leadgeneratiebedrijf met een ander, kijk dan niet alleen naar de prijs, maar vooral naar hoe die prijs tot stand komt. Een vast bedrag per maand geeft je voorspelbare kosten, maar wanneer de resultaten tegenvallen ligt het risico bij jou. Betaal je per lead, dan reken je alleen af voor contacten. Daar staat tegenover dat de kwaliteit kan verschillen. Een prijs per afspraak klinkt het beste, je betaalt pas als je een afspraak hebt. Een partij die per afspraak verdient wilt zoveel mogelijk afspraken plannen. Let dus vooral op de kwaliteit die ze aandragen.

Welk model je ook kiest, koppel het altijd aan de kwaliteit die ze leveren. Voldoet een afspraak niet aan jouw criteria, tel deze dan niet mee. Zo betaal je voor de juiste kansen.

Geef het tijd, maar meet vanaf dag één

Verwacht geen volle agenda in week twee. Een campagne heeft enkele maanden nodig om te leren. De doelgroep wordt aangescherpt, berichten worden getest en bijgestuurd. Spreek daarom een proefperiode van ongeveer drie maanden af en vraag om een maandelijkse rapportage. Let op deze cijfers:

hoeveel prospects zijn benaderd; hoeveel daarvan reageren; hoeveel afspraken aan je criteria voldoen; hoeveel afspraken tot een offerte leiden.

Vraag door over de werkwijze

Zet de partij software in om prospects te selecteren en berichten op te stellen? Dat werkt sneller, maar vraag hoe ze de berichten schrijven. Bekijk ook hoe ze met AVG omgaan. Jouw bedrijfsnaam staat onder elke mail. Vraag ook wie eigenaar is van de verzamelde contactgegevens als de samenwerking stopt.

Houd de opvolging in eigen hand

Een warme lead koelt snel af. Bel of mail binnen één werkdag terug en zorg dat je salesteam weet wat er al is besproken. Zo pak je het gesprek op waar de externe partij het liet liggen. Voor je prospect voelt het dan als één vloeiend traject, en jij plukt de vruchten van het voorwerk.