Waar let je op bij het kopen van een tweedehands auto?

Een tweedehands auto kopen is vaak een stuk voordeliger dan een nieuwe auto aanschaffen. Toch weet je niet altijd wat je in huis haalt. Een glanzende lak en een schoon interieur zeggen namelijk weinig over het onderhoud of de technische staat. Daarom is het verstandig om vooraf te weten waar je op moet letten. Zo voorkom je onverwachte kosten na de aankoop.

Begin met de papieren en sleutels

Vraag de verkoper eerst naar het onderhoudsboekje en facturen van eerdere reparaties om te zien wat er is gedaan. Controleer vervolgens het kenteken via de RDW voor de APK-vervaldatum en kilometergegevens. Vergelijk deze gegevens met de onderhoudshistorie en kijk of het onderhoud regelmatig gebeurde. Ontbreken er documenten of zie je iets opvallends, vraag dan gerust om uitleg.

Vergeet ook niet na te vragen hoeveel sleutels je bij de auto krijgt, want dat scheelt mogelijk kosten. Vooral moderne autosleutels zijn duur om te vervangen door hun elektronische chip. Krijg je maar één sleutel mee, laat dan een autosleutel bijmaken in Den Haag bij een gespecialiseerd bedrijf. Vraag wel altijd eerst goed na of de tweede sleutel nog beschikbaar is.

Bekijk de auto rustig van dichtbij

Bij een tweedehands auto kopen is de bezichtiging minstens zo belangrijk als het vergelijken van de prijzen. Plan de afspraak bij voorkeur overdag en bij droog weer om schade beter te zien. Loop rustig om de auto heen en kijk of de naden tussen de carrosseriedelen overal ongeveer gelijk zijn. Grote verschillen kunnen wijzen op eerdere schade, maar niet altijd. Controleer ook de banden op ongelijkmatige slijtage en neem even de tijd voor het interieur, want gebruikssporen vertellen veel. Test de airco, elektrische ramen, verlichting en andere functies die aanwezig zijn.

Let verder op versleten pedalen, beschadigde bekleding en vreemde geuren in de auto. Bij een lage kilometerstand kunnen zulke sporen vragen oproepen. Neem bij twijfel iemand met autokennis mee.

Maak altijd een uitgebreide proefrit

Een auto kan er op het eerste gezicht prima uitzien, maar een proefrit vertelt meer. Vraag of je de motor koud mag starten en luister of deze zonder problemen aanslaat. Rijd over verschillende wegen en probeer bochten, drempels en hogere snelheden. Let tijdens het rijden op vreemde geluiden, trillingen bij het remmen en een stuur dat naar één kant trekt. Voelt iets niet goed, bespreek dat dan met de verkoper voordat je beslist. Blijf je twijfelen over de staat van de auto, dan kan een onafhankelijke aankoopkeuring verstandig zijn. Een specialist ziet problemen die jij mist. Dat kost vooraf wat geld, maar voorkomt mogelijk dure reparaties.

Een garage of een particuliere verkoper?

Bij een autobedrijf betaal je vaak wat meer, maar als consument heb je daar doorgaans ook meer wettelijke bescherming. Sommige garages bieden daarnaast een aanvullende garantie met uiteenlopende voorwaarden. Koop je de auto van een particulier, dan ligt de vraagprijs soms lager en kun je onderhandelen. Daar staat tegenover dat je bij problemen achteraf meestal minder mogelijkheden hebt. Leg daarom altijd schriftelijk vast wat je koopt en welke gebreken bekend zijn.

Vergeet de kosten na de aankoop niet

Kijk niet alleen naar de vraagprijs, maar bereken ook wat de auto je maandelijks gaat kosten. Denk aan verzekering, wegenbelasting, brandstof en het onderhoud dat eraan komt. Vergelijk bovendien auto's met een vergelijkbaar bouwjaar, kilometerstand en uitrusting voor je onderhandelt. Moeten de banden of remmen binnenkort worden vervangen, gebruik die kosten dan bij je bod. Spreek tot slot een veilige betaalmethode af en zorg dat de auto is overgeschreven en verzekerd voor vertrek.

Een tweedehands auto kopen hoeft geen ingewikkelde zoektocht te zijn, als je rustig beslist. Bekijk de papieren, controleer de auto en maak altijd een proefrit voor je akkoord gaat. Krijg je geen duidelijk antwoord op je vragen of voel je druk om meteen te tekenen, kijk dan verder. Er staan genoeg occasions te koop, dus kies iets wat bij je past.