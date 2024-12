Ondernemers onder druk: regeldruk blijft een nationale hobby

Het leven van een ondernemer in Nederland lijkt de laatste jaren, laten we eerlijk zijn, een soort survivalprogramma. Naast uitdagingen zoals torenhoge kosten en een arbeidsmarkt waar werknemers schaarser zijn dan parkeerplekken in de binnenstad, is er ook nog de regeldruk. Je weet wel, die eindeloze stroom van wetten, voorschriften en andere administratieve verplichtingen die ondernemers het gevoel geven dat ze meer boekhouder zijn dan ondernemer. Hieronder vind je handige tips om je regeldruk wat te verminderen.

Meer regelen, minder innoveren of groeien

Vooral kleine ondernemers moeten flink boeten. Zij hebben vaak niet het budget om experts in te schakelen, dus ploeteren ze zelf door het moeras van belastingaangiftes, arbeidsregels en milieuvoorschriften. Innovatie? Groei? Daar hebben ze vast tijd voor over, zodra ze klaar zijn met het interpreteren van de nieuwste regelgeving (dat uiteraard nooit gebeurt).

Vijf manieren om te ontsnappen aan de regelchaos

Gelukkig zijn er manieren om deze administratieve nachtmerrie een beetje te verlichten. Hier zijn vijf tips om je ondernemersleven iets draaglijker te maken.

Automatiseer tot je erbij neervalt

Waarom nog zelf nadenken als er apps en platforms zijn die dat voor je doen? Boekhoudprogramma’s, salarissoftware, reminder-tools – je kunt het zo gek niet bedenken. Automatisering is de reddingsboei in deze zee van regels.

Open een zakelijke rekening

Serieus, als je nog steeds je privérekening gebruikt voor zakelijke transacties, dan vraag je om problemen. Een zakelijke rekening voor ondernemers is niet alleen handig, het geeft je ook het gevoel dat je een echte ondernemer bent. Plus: banken hebben tegenwoordig allerlei hippe tools die je administratie bijna voor je doen.

Houd de wetgeving in de gaten

Ja, het klinkt misschien saai. Maar kennis is macht. Door trainingen of cursussen te volgen over onderwerpen zoals belastingwetgeving of personeelsbeheer, ben je beter voorbereid. Abonneer je ook op nieuwsbrieven van brancheorganisaties en bijvoorbeeld je bank of boekhoudpakket. Hoe meer je weet, hoe minder vaak je in paniek raakt bij een controle.

Investeer in een adviseur

Het klinkt als een dure grap, maar een goede adviseur kan je redden van een zenuwinzinking. Ze vertalen die complexe regels naar iets wat je daadwerkelijk begrijpt en besparen je een hoop tijd.

Vind steun bij andere ondernemers

Gedeelde smart is halve smart. Netwerken met collega-ondernemers kan niet alleen leiden tot handige tips, maar het voelt ook goed om samen te klagen over de regeldruk.

Overleven met een glimlach

De regeldruk heeft een serieuze impact. In plaats van nieuwe ideeën uit te werken of klanten te bedienen, worstelen veel ondernemers met het op tijd indienen van formulieren en het ontwijken van boetes. Het is dan ook niet vreemd dat maar liefst een derde van de kleine ondernemers overweegt de handdoek in de ring te gooien, mede door de regeldruk. Maar ondanks dat ondernemers in Nederland het zwaar hebben, is het niet onmogelijk om regeldruk te overleven. Met een slimme aanpak, wat digitale hulpmiddelen en een beetje hulp van anderen kun je toch nog wat tijd overhouden voor dat waar ondernemen eigenlijk om draait: je passie volgen.

Goed nieuws: een van de plannen van het kabinet Schoof is het terugdringen van de regeldruk. De Regeldrukmonitor geeft informatie over de regeldrukkosten voor bedrijven die door nieuwe wet- en regelgeving worden veroorzaakt, en laat zien wat de overheid doet om regeldruk voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken.