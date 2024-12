Poetin van plan Assad te ontmoeten in Moskou

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de verdreven Syrische dictator Bashar al-Assad nog niet gesproken sinds die in Moskou is, maar is dat wel van plan. Hij zei dat donderdag tijdens zijn jaarlijkse persconferentie.

Poetin vertelde Assad te zullen vragen naar de vermiste Amerikaanse journalist Austin Tice. De journalist werd in 2012 ontvoerd in Damascus. Het is niet bekend waar hij is en of hij nog in leven is. Sinds de onverwachte val van Assads regime eerder deze maand is de hoop ontstaan dat de Amerikaan vrijkomt.

Assad vluchtte naar Moskou na een verrassend snelle opmars van rebellen, die inmiddels de machthebbers in Syrië zijn. Hij liet begin deze week voor het eerst van zich horen via een bericht op Telegram. Daarin zei Assad dat hij Syrië niet wilde verlaten, maar dat hij door Rusland gedwongen was te vertrekken.