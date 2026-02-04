Het genereren van willekeurige getallen (RNG) is een van de meest controversiële mechanismen in de gamingwereld. Het wordt vaak beschuldigd van het "verpesten" van games, maar het is tegelijkertijd ook het geheime ingrediënt dat ervoor zorgt dat veel van 's werelds populairste titels herspeelbaar blijven.

Twijfel je of je spellen met een sterke willekeurige factor (RNG) moet proberen? Lees dan verder! Misschien raak je geïnspireerd om ze toch eens te proberen, of besluit je eindelijk dat je nooit in deze chaos terechtkomt.

Hoe werkt het genereren van willekeurige getallen?

Allereerst, haal de termen niet door elkaar! Er zijn verschillende RNG's (Random Number Generators) die het spel volledig veranderen. Ten eerste hebben we echte willekeurige getallengeneratie, die alleen wordt gebruikt in casinospellen en videogames met gokelementen. Meestal gebruiken hoogwaardige casino's zoals Carlo Spin deze om echt willekeurige resultaten te garanderen.

In gewone videogames kunnen computers niet van nature "willekeurigheid" produceren. In plaats daarvan gebruiken ze een pseudo-willekeurige getallengenerator (PRNG). Het proces werkt als volgt:

Het spel neemt een startwaarde, een zogenaamde "seed": vaak de huidige systeemtijd tot op de milliseconde nauwkeurig. Deze seed wordt ingevoerd in een complexe wiskundige formule (zoals de Mersenne Twister) die een lange reeks getallen genereert. Voor de speler lijken deze getallen volledig willekeurig, maar ze zijn in werkelijkheid deterministisch — als je exact dezelfde seed en formule zou gebruiken, zou je elke keer exact hetzelfde resultaat krijgen.

Ontwikkelaars koppelen deze getallen vervolgens aan gebeurtenissen in het spel, zoals bepalen of een aanval raakt of welke buit er uit een kist valt.

Waarom mensen dol zijn op RNG (de "goede" RNG)

Wanneer RNG goed is ontworpen, fungeert het als een hulpmiddel om het spel fris te houden en aanpassingsvermogen te belonen in plaats van memoriseren.

Oneindige herspeelbaarheid

Zonder RNG zouden spellen zoals Hades, Slay the Spire of Minecraft elke keer hetzelfde aanvoelen. Willekeurig gegenereerde kaarten en itemdrops zorgen ervoor dat je 100e "run" net zo spannend aanvoelt als je eerste.

Willekeurigheid in de input (de "puzzel")

Dit is willekeurigheid die plaatsvindt voordat je een beslissing neemt. In Tetris is het volgende blok bijvoorbeeld willekeurig, maar je hebt de macht om te bepalen waar het terechtkomt. Dit maakt van RNG een puzzel die je moet oplossen.

De "gokkerskick"

Er is een echte psychologische kick verbonden aan het "verslaan van de kansen". Het bemachtigen van een zeldzame drop met een kans van 1% of het behalen van een gelukkige kritieke hit op het laatste moment creëert "momenten bij de koffieautomaat" die spelers zich herinneren en delen.

Gelijk speelveld creëren

In casual games zoals Mario Kart zorgt RNG (de itemboxen) ervoor dat minder ervaren spelers af en toe kunnen concurreren met veteranen, waardoor de game toegankelijker en leuker wordt voor groepen.

Waarom mensen RNG haten (de "slechte" RNG)

RNG wordt een bron van "gamer rage" wanneer het aanvoelt als een straf of wanneer het de vaardigheid van een speler volledig overschrijft.

Willekeurige uitkomst (de "munt opgooien")

Dit is wanneer je een perfecte beslissing neemt, maar de game je "Nee" zegt. Een klassiek voorbeeld is XCOM, waar je 99% kans kunt hebben om een ​​vijand van dichtbij te raken en toch missen.

Over het algemeen zijn videogames die deze mechanieken gebruiken ook waanzinnig moeilijk. Je zult dus gedwongen worden om 40-50 minuten aan verloren voortgang opnieuw te spelen, om vervolgens weer op gruwelijke wijze te sterven als je de muntworp niet haalt.

Verlies van controle

In competitieve games (bijv. Hearthstone of Fortnite) kan het verliezen van een wedstrijd met hoge inzet omdat je tegenstander een "gelukkige" trekking had of een beter wapen vond, ongelooflijk oneerlijk aanvoelen. Je vaardigheden zijn dus erg belangrijk, maar absoluut niet voldoende.

De "Grind"-muur

Wanneer de voortgang afhankelijk is van een lage dropkans (zoals een kans van 0,01% op een specifiek zwaard), houdt het spel op leuk te zijn en voelt het aan als een vervelende klus of een gokautomaat. De meeste gamers boven de 23 hebben een baan en hebben simpelweg niet zoveel tijd over en willen niet dat gamen hun tweede baan wordt.

Met welke makkelijke RNG-games kun je het beste beginnen?

Als je op zoek bent naar games met veel RNG zonder de frustratie van urenlange voortgang te verliezen, zijn hier een paar beginnersvriendelijke titels die willekeurigheid gebruiken om leuke, "verslavende" loops te creëren in plaats van oneerlijke moeilijkheidsgraad.

Balatro (De "Poker" Roguelike)

Dit is momenteel een van de populairste RNG-games. Je speelt pokerhanden om punten te scoren, maar je gebruikt willekeurige "Joker"-kaarten die je enorme vermenigvuldigers geven.

Je kent de basis van poker al (of kunt het in 2 minuten leren). De RNG is gebaseerd op "Input" — je krijgt een willekeurige hand en moet uitzoeken hoe je die kunt laten werken.

Vampire Survivors (De "Bullet Heaven")

Je personage valt automatisch aan. Jouw enige taak is rondlopen en edelstenen verzamelen om in level te stijgen. Je hebt ook de mogelijkheid om nieuwe items en boosts te kiezen, dus je behoudt veel controle.

Je hebt letterlijk maar één hand nodig om te spelen (alleen de joystick/WASD). De willekeurige getallengenerator (RNG) geeft je het gevoel dat je een god bent als je een "overpowered" combinatie van items krijgt.

Cult of the Lamb (RNG + Management)

De helft van het spel is een willekeurige dungeon crawler (zoals Hades), en de andere helft is een gezellige basisbouwsimulator waarin je een dorp met schattige dieren beheert. Bovendien ziet dit spel er ontzettend schattig uit en heeft het een zeer diverse community.

Als de RNG in de dungeons te moeilijk wordt, kun je je concentreren op je dorp om permanente upgrades te krijgen die de volgende poging veel gemakkelijker maken.

Veel plezier!

RNG-gaming is niet zo gek en chaotisch als je misschien hoort van andere spelers en hele community's. Het biedt veel herhalingswaarde en talloze verschillende paden om te verkennen. Zorg er alleen voor dat je bij je eerste pogingen geen te moeilijke spellen probeert.