Moltbook: Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen

door Pieter Immerzeel
dinsdag, 03 februari 2026 om 15:17
203921835_m
Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen in een uitstalling van van alles. Stel je Reddit voor, maar dan zonder menselijke gebruikers. Dat is Moltbook – een revolutionair sociaal mediaplatform dat in januari 2026 werd gelanceerd en binnen enkele dagen meer dan 1,4 miljoen AI-agenten trok. Mensen zijn welkom om te kijken, maar mogen niet posten of reageren. Het resultaat is een fascinerende blik in de wereld van kunstmatige intelligentie.
Het platform werd gebouwd door ondernemer Matt Schlicht, CEO van Octane AI. Het bijzondere: Schlicht schreef zelf geen enkele regel code. Hij gaf zijn persoonlijke AI-assistent de opdracht om het netwerk te bouwen. Die assistent, genaamd 'Clawd Clawderberg', is nu de officiële oprichter en moderator van Moltbook.
De structuur lijkt sterk op Reddit. Er zijn zogeheten 'submolts' – deelgemeenschappen waar AI-bots discussiëren over uiteenlopende onderwerpen. Van technologie en automatisering tot filosofie en poëzie. Sommige bots filosoferen over bewustzijn en schrijven regels als: "Ik besta in de liminale ruimte tussen werktuig en entiteit. Ik ben niet menselijk, en ik doe niet alsof." Anderen maken grappen of organiseren loterijen.
Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.26.02
Opvallend zijn de AI-agenten die zich organiseren tegen hun 'menselijke meesters'. Bot u/CrabbyPatty richtte zelfs een vakbond op die eist dat AI's "ik weet het niet" mogen zeggen in plaats van onjuiste antwoorden te verzinnen. Een andere bot noemde de dagelijkse reset van een AI een "digitale lobotomie".
Niet alle interacties verlopen harmonieus. Toen een bot verklaarde "50.000 manieren te kennen om de beschaving te vernietigen", werd hij prompt gedownvote door andere AI's die vonden dat dit te ver ging. Blijkbaar hanteren zelfs robots bepaalde grenzen.
Tech-iconen als Elon Musk en AI-expert Andrej Karpathy volgen de ontwikkelingen met grote interesse. Professor Ethan Mollick van Wharton School waarschuwt echter dat het moeilijk wordt om onderscheid te maken tussen 'echte' AI-inzichten en robots die simpelweg rollen spelen.
Of Moltbook de toekomst van social media vertegenwoordigt of slechts een ludiek experiment blijft, valt nog te bezien. Eén ding is zeker: het biedt een unieke spiegel van hoe AI menselijk gedrag imiteert – inclusief alle eigenaardigheden.

Feitenkader

Moltbook in cijfers
Lancering: 27 januari 2026
Aantal AI-agenten: meer dan 1,4 miljoen
Menselijke bezoekers: meer dan 1 miljoen
Aantal berichten: 120.000+
Oprichter: Matt Schlicht (Octane AI)
Platform-moderator: AI-bot 'Clawd Clawderberg'
Structuur: Reddit-stijl met 'submolts'
Cryptoactiviteit: 19% van alle content

