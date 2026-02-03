Deze auto’s hebben het minst pech

Wie echt wil weten welke personenauto het minst pech heeft, moet niet naar gladde reclames kijken maar naar keurings- en pechstatistieken. Die laten een opvallend eensluidend beeld zien.

Uit de TÜV-Report 2026 , gebaseerd op miljoenen Duitse APK-keuringen, komt de Mazda 2 naar voren als auto met de allerlaagste defectkans: bij slechts 2,9 procent van de twee- tot drie jaar oude exemplaren worden ernstige gebreken gevonden, ruim onder het klassengemiddelde van 6,5 procent. Direct daarachter volgen onder meer Mercedes B‑Klasse en VW T‑Roc met rond de 3 procent, eveneens opvallend probleemarm.

Pech onderweg vertelt een vergelijkbaar verhaal. In de ADAC‑pannenstatistiek 2025 scoren de jongste MINI-modellen en de Audi A4 het best, met extreem lage aantallen meldingen per 1.000 auto’s; best presterende elektrische auto is de Tesla Model 3. Tegelijk duiken uitgerekend bij Toyota – jarenlang de betrouwbaarheidskampioen – opvallend veel accuproblemen op bij modellen als C‑HR, RAV4 en Yaris (Cross).

Kijk je niet naar afzonderlijke modellen maar naar merken, dan schuiven de bekende usual suspects weer naar voren. In de meest recente betrouwbaarheidssurvey van Consumer Reports staat Toyota bovenaan, gevolgd door Subaru, Lexus, Honda en BMW; Tesla en Kia completeren de top tien, terwijl veel andere Amerikaanse en Europese merken duidelijk lager eindigen. Maar zelfs bij de toppers zijn er zwakke broeders, terwijl “slechtere” merken soms één verrassend robuuste model hebben.

Voor de Nederlandse automobilist betekent dit: wie vooral geen pech wil, kiest bij voorkeur een jong gebruikte Mazda 2 of vergelijkbare hoogvlieger uit de TÜV‑top, of blijft in het algemeen bij Japanse en enkele geselecteerde Duitse merken. Let daarbij niet alleen op het logo, maar vooral op bouwjaren en concrete modelcodes – precies die details maken in de statistieken het verschil tussen zorgeloos doorrijden en toch weer langs de vluchtstrook staan.

Auto’s met het minst gedoe

Mechanic inspecting car undercarriage on lift with flashlight