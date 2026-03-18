Seats and Sofas en ACM bereiken overeenkomst over garantiebeleid en compensatie klanten





Seats and Sofas heeft in overleg met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn garantiebeleid aangepast en klanten gecompenseerd die in het verleden kosten hebben betaald bij een garantieaanvraag. Met deze afspraken bevestigt Seats and Sofas dat het volledig voldoet aan de regels rondom wettelijke garantie, prijscommunicatie en consumentenwetgeving.

Seats and Sofas is al langere tijd in gesprek met de ACM over regelgeving rondom marketing, prijscommunicatie en consumentenbescherming. Tijdens deze gesprekken heeft het bedrijf samen met de ACM gekeken naar verschillende onderdelen van de dienstverlening, waaronder de manier waarop servicekosten bij garantie aanvragen in het verleden werden toegepast.

In die periode konden klanten kiezen om hun meubel zelf naar een filiaal te brengen of gebruik te maken van een aanvullende service, zoals het ophalen van het meubel of een bezoek van een monteur aan huis. Seats and Sofas ging ervan uit dat hiermee juist een extra serviceoptie werd aangeboden voor klanten die hun meubel niet zelf kon vervoeren.

De ACM heeft aangegeven dat binnen de wettelijke garantie dergelijke kosten niet mogen worden doorberekend wanneer een product niet aan de verwachtingen voldoet. In overleg met de ACM heeft Seats and Sofas daarom zijn garantiebeleid aangepast.

Seats and Sofas had deze stap bovendien al proactief in september doorgevoerd, waardoor klanten bij garantieaanvragen geen kosten meer betalen wanneer het product onder de wettelijke garantie valt.

Daarnaast worden klanten die in het verleden kosten hebben betaald bij een garantieaanvraag gecompenseerd. Dit betreft klanten die tussen 18 september 2023 en 18 september 2025 servicekosten hebben betaald. De compensatie wordt centraal door Seats and Sofas geregeld; klanten hoeven hiervoor zelf niets te doen.

Na overleg met de ACM voldoet Seats and Sofas volledig aan alle eisen op het gebied van marketing, prijscommunicatie en consumentenwetgeving. Daarmee is het bedrijf volledig compliant met de geldende consumentenregels.

Seats and Sofas merkt inmiddels dat de aanpassingen een positief effect hebben op de service richting klanten. Klanten worden sneller geholpen en de dienstverlening is eenvoudiger geworden. Met inmiddels meer dan 100.000 klantreviews ontvangt Seats and Sofas dagelijks feedback van klanten die hun aankoop waarderen.

Seats and Sofas blijft zich inzetten voor transparantie, duidelijke communicatie en goede service. Het doel blijft onveranderd: klanten blij maken met een nieuwe bank en een positieve winkelervaring bieden.