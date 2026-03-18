Zweden meldt terechtstelling Zweed in Iran

Een in Iran ter dood veroordeelde Zweed is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zweden woensdag geëxecuteerd. Minister Maria Malmer Stenergard heeft geschokt gereageerd.

"Met groot verdriet heb ik vernomen dat eerder vandaag een Zweedse burger in Iran is geëxecuteerd. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden in Zweden en Iran in deze moeilijke tijd." De bewindsvrouw vindt de doodstraf "een onmenselijke, wrede en onomkeerbare straf".

De man werd in juni 2025 in Iran gearresteerd. Zweden heeft de zaak sindsdien herhaaldelijk op verschillende niveaus met Iraanse vertegenwoordigers besproken en benadrukt dat Zweden verwacht dat de burger een eerlijk proces krijgt en niet ter dood wordt veroordeeld, aldus de minister.

Hij zou zijn veroordeeld omdat hij beelden van en informatie over Iran zou hebben geleverd aan de Israëlische geheime dienst.