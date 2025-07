Sim only: de enige abonnementen die je niet irriteren

Nieuwe telefoon? Mooi. Maar dan begint het gedoe. Een abonnement kiezen voelt al snel als belastingaangifte met extra kleine lettertjes. Waarom moet mobiel internet anno 2025 nog steeds ingewikkeld zijn?

Gelukkig is er één type abonnement dat zich gedraagt zoals je zou willen: sim only. Geen toestel, geen lang contract, geen ingewikkelde bundel met woorden als “Flex Premium Start XL”.

Waarom sim only met internet logisch is

Je gebruikt je eigen toestel en kiest alleen wat je nodig hebt: data, belminuten, klaar. Geen afbetaling, geen verrassingen. En je kunt vaak elke maand je bundel aanpassen.

Dat maakt het ineens overzichtelijk. Zeker vergeleken met standaard abonnementen, waar je vaak betaalt voor functies en extra’s die je nooit gebruikt, of na 3 maanden verlopen.

Beter voor je portemonnee én je geduld

Volgens de ACM kunnen consumenten flink besparen door hun abonnement onder de loep te nemen. Veel mensen zitten onnodig vast aan verouderde of duurdere contracten, terwijl overstappen of vernieuwen vaak financieel gunstiger uitpakt.

Sim only (met internet en bellen) speelt daar slim op in. Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt, zonder verborgen kosten of toestelafbetaling.